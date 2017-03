Các tỷ phú tiết lộ danh mục đầu tư

Warren Buffet được mệnh danh là nhà hiền triết của vùng Omaha. Ảnh: Berkshire Hathaway

Trong năm vừa rồi, tỷ phú Warren Buffett khiến người ta ngạc nhiên khi chi 30 tỷ USD để đầu tư vào hệ thống đường sắt, thông qua việc mua cổ phần của hãng đường sắt Burllington Northern. Tuy nhiên, thời gian đã chứng minh rằng nhà thông thái của vùng Omaha tiếp tục lựa chọn đúng. Trong năm qua, ngành đường sắt tăng trưởng tới 20% trong khi các ngành khác đang phục hồi khá chật vật. Ngoài ra, ông còn mua 2,5 triệu cổ phiếu của hãng xử lý rác thải Republic Services. Điều thú vị là rác thải tỷ lệ thuận với nền kinh tế. Khi kinh tế phục hồi và tiêu dùng tăng lên, rác thải cũng theo đó mà nhiều theo. Hiện ông là người giàu thứ 3 thế giới với tài sản trị giá 47 tỷ USD.

Ken Fisher, người điều hành quỹ Fisher Investments. Ảnh: Fisher Investments

Tỷ phú Ken Fisher, người điều hành quỹ đầu tư Fisher Investments là doanh nhân nhà nòi vì cha ông là chuyên gia đầu tư Phil Fisher, người từng gây nhiều ảnh hưởng đến Warren Buffett hồi trẻ. Trong thời kỳ kinh tế phục hồi, lựa chọn của ông là rót tiền vào các công ty khai thác khí gas và than đá. Tính đến tháng 3 năm 2010, tài sản của ông có 1,4 tỷ USD, tăng 300 triệu USD so với năm trước đó. Hiện ông là người giàu thứ 721 trên thế giới.

Leon Cooperman là thần tượng của nhiều nhà đầu tư Mỹ bởi ông có đường lối kinh doanh khôn ngoan. Ảnh: Forbes

Leon Cooperman được xem là một trong những nhà đầu tư thông thái nhất của mọi thời đại, điều hành quỹ đầu tư Omega Advisers kể từ năm 1991. Gần đây trên đài CNBC, ông phát biểu rằng cổ phiếu đang rẻ và sẽ còn rẻ trong nhiều năm nữa. Do đó, trong quý vừa rồi, ông tranh thủ mua 3,3 triệu cổ phiếu của Microsoft, 1,2 triệu cổ phiếu của hãng xe Ford và 720.000 cổ phiếu của ngân hàng Mỹ Bank of America. Với những lựa chọn đúng đắn, tỷ phú này đang ngày một giàu lên. Nếu như tháng 3/2009, ông xếp thứ 701 trong danh sách tỷ phú thế giới với 1 tỷ USD thì đến tháng 3 năm nay ông có 1,5 tỷ USD và leo lên đứng thứ 655.

Tỷ phú John Paulson đã kiếm thêm được 6 tỷ USD trong một năm tính đến tháng 3/2010. Ảnh: AP

Một tỷ phú khác, John Paulson từng kiếm được hàng tỷ USD từ thị trường bất động sản. Một trong số những thương vụ bất động sản của ông từng được liệt kê trong quyển sách Những thương vụ vĩ đại nhất lịch sử (The Greatest Trade Ever) của Greg Zuckerman. Tuy nhiên, thời gian gần đây Paulson lại đặt niềm tin vào vàng và đã thu lợi kha khá từ những đợt tăng giá gần đây. Bên cạnh đó, ông cũng đã mua thêm nhiều khu đất trống, với hy vọng rằng thị trường nhà đất Mỹ sẽ sớm ấm trở lại. Ngoài ra, John Paulson còn mua 40 triệu cổ phiếu của công ty MGM Mirage, trùm sòng bài của Las Vegas, với lý do khi kinh tế đi lên, người ta sẽ đi đánh bạc nhiều hơn. Ngoài ra, công ty năng lượng cũng sẽ ăn nên làm ra trong thời kỳ kinh tế phục hồi, nên ông mau thêm 3 triệu cổ phiếu của hãng XTO Energy.

Trong năm 2009, tổng tài sản của ông chỉ là 6 tỷ USD nhưng sang tháng 3/2010, con số này đã tăng gấp đôi lên 12 tỷ USD, đưa ông lên đứng thứ 45 trong danh sách giàu nhất toàn cầu.

Theo Thanh Bình (VNE)