Canada công bố xây dựng đường ống dầu Đông-Tây

TransCanada cho biết kế hoạch trên nằm trong Dự án đường ống năng lượng phía Đông và đã được bắt đầu khởi động. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2018 với việc sửa chữa 3.000km đường ống dẫn dầu và lắp đặt 1.400km đường ống dẫn mới từ tỉnh Quebec đến New Brunswick, bên bờ biển Đại Tây Dương.



Hiện tại, TransCanada đã ký hợp đồng dài hạn với các công ty sản xuất và lọc dầu với tổng sản lượng vận chuyển khoảng 900.000 thùng dầu mỗi ngày.



Trong tuyên bố đưa ra khi công bố dự án trên, Giám đốc điều hành của TransCanada, ông Russ Girling khẳng định đây là cơ hội lịch sử để chuyển các nguồn dầu từ phía Tây Canada đến người tiêu dùng ở phía Đông nước này, qua đó tạo ra nhiều việc làm mới, đóng góp cho ngân sách cho nhà nước và đảm bảo an ninh năng lượng cho mọi người dân Canada trong nhiều thập kỷ tới.



Đây cũng là những mục tiêu ưu tiên của Chính phủ Canada hiện nay nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn. Bộ trưởng Tài nguyên Canada Joe Oliver cho rằng Dự án đường ống năng lượng phía Đông sẽ cho phép các nhà máy lọc dầu Canada đẩy nhanh tiến độ giảm giá dầu, thúc đẩy an ninh năng lượng và giúp đất nước giảm mức độ phụ thuộc vào thị trường dầu mỏ thế giới.



TransCanada hy vọng sẽ nhận được phê chuẩn của các cơ quan chức năng Canada vào cuối năm nay, cho dù dự án này vẫn đang đối mặt với sự phản đối của chính quyền tỉnh Quebec và một số nhóm hoạt động trong lĩnh vực môi trường.



Theo thăm dò, hiện Canada có hơn 170 triệu thùng dầu chưa được khai thác, đưa nước này trở thành thị trường dầu mỏ lớn thứ ba thế giới sau Arập Xêút và Venezuela. Tuy nhiên, khả năng xuất khẩu dầu mỏ của nước này lại bị hạn chế đáng kể do thiếu các đường ống dẫn dầu vận chuyển dầu thô cho các nhà máy lọc dầu ở bờ biển phía Đông.



TransCanada đã đưa ra đề xuất về Dự án đường ống năng lượng phía Đông từng tháng Tư năm nay sau khi Dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL nối Alberta đến Vịnh Mexico đã bị Tổng thống Barack Obama bác bỏ sau khi cân nhắc giữa nhu cầu năng lượng của Mỹ và sự phản đối của nhà hoạt động môi trường với lý do sản phẩm dầu cát gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.





Theo TTXVN