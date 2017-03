Canada phát hành phiên bản tiền mới loại polymer

Đồng 100 CAD polymer mới. (Nguồn: Internet)

Đây là giai đoạn đầu tiên của quá trình chuyển đổi tiền giấy sang tiền nhựa trên toàn quốc.Theo BoC, đồng tiền mới sẽ đảm bảo an toàn và bền hơn so với đồng tiền cũ. Tờ tiền mới được pha trộn sợi bông, khu vực an ninh ba chiều và hình ảnh kim loại sẽ được in trên các ghi chú tổng hợp mới, một kỹ thuật nhằm chống lại các loại tiền giả. Sẽ có nhiều chi tiết được thay đổi trên các loại tiền mới, tuy nhiên các đồng tiền mới vẫn tuân thủ theo mẫu đa màu của Canada như trước đây.Tiếp theo việc lưu hành đồng 100 CAD, đồng mệnh giá 50 CAD sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 3/2012. Tất cả các mệnh giá còn lại là 5, 10 và 20 CAD sẽ được phát hành vào cuối năm 2013.Nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ ở Canada hiện đang lo lắng về các tính năng chống gian lận mới có thể khiến các nhân viên bán hàng và các máy ATM không thể phân biệt được các loại tiền, buộc họ phải mua thiết bị mới.Phát ngôn viên của BoC Julie Girard thừa nhận về những mối quan ngại đó, nhưng cho biết "luôn có một quá trình chuyển đổi" khi đồng tiền mới được phát hành.