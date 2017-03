Canada phong tỏa hàng tỷ USD của các nước Arập

Tài liệu trên chỉ rõ cảnh sát Canada đã làm việc với Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh Công cộng, các cơ quan an ninh, tình báo và các ngân hàng của Canada để "xác định và đóng băng" các tài sản của các tổ chức, cá nhân có mối liên hệ với các chế độ đã bị lật đổ ở Ai Cập, Libya và Tunisia, cũng như ở Syria.



Bộ Ngoại giao Canada cho biết đã ngừng đóng băng khoản tiền trị giá 2,2 tỷ USD cho Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp của Libya mà Canada nắm giữ theo đạo luật trừng phạt của Liên hợp quốc sau khi chế độ Muammar Gaddafi sụp đổ.



Một số tiền khác, không được tiết lộ, do Canada nắm giữ theo Đạo luật các biện pháp kinh tế đặc biệt (SEMA) cũng đã được ngừng đóng băng trong tháng 9/2011.



SEMA cho phép các nhà chức trách Canada tiến hành các biện pháp xử phạt đối với một quốc gia nước ngoài khác nếu có vi phạm nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh quốc tế, hoặc có khả năng là nguyên nhân dẫn đến một cuộc khủng hoảng quốc tế nghiêm trọng.



Liên quan đến Ai Cập và Tunisia, theo Đạo luật đóng băng tài sản của các quan chức nước ngoài tham nhũng, các quan chức Canada được phép đóng băng tài sản của các nhà độc tài cũ và những người có liên quan đã làm việc tại Canada. Và tổng giá trị tài sản về sở hữu nhà ở lên đến 2,55 tỷ USD, cùng với khoảng 122.000 USD trong tài khoản ngân hàng của họ.



Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Canada Jean-Bruno Villeneuve nói: "Việc điều tra để xác minh các loại tài sản này đang được tiến hành. Chúng tôi đang làm việc với cả hai nước để chuyển giao các loại tài sản này cho công dân của họ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang yêu cầu Tunisia và Ai Cập cung cấp thêm thông tin theo quy định của pháp luật Canada".





(Vietnam+)