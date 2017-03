Căng thẳng hạt nhân Iran lại gây sức ép lên giá dầu

Sáng 10/1 trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 2/2012 tăng 28 cent lên 101,59 USD/thùng và giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng 15 cent lên 112,60 USD/thùng.



Giá dầu thô giao dịch tại hai sàn chủ chốt tại phương Tây là New York và London đêm trước diễn biến trái ngược khi có số liệu yếu kém về kinh tế Đức, cùng với đó là nỗi lo nhu cầu tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) làm mờ đi những căng thẳng về nguồn cung dầu từ Iran.



Theo chuyên gia John Kilduff thuộc Again Capital, thị trường dầu mỏ dần ổn định hơn khi nỗi lo khủng hoảng nợ công châu Âu làm nhu cầu suy yếu đã bù đắp lại những lo ngại về nguồn cung gián đoạn tại Eo biển Hormuz, vì căng thẳng leo thang giữa Iran với các cường quốc phương Tây liên quan đến chương trình hạt nhân của quốc gia Vùng Vịnh này.



Chốt phiên 9/1 tại New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 2/2012 giảm 25 cent xuống 101,31 USD/thùng và giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tại London cũng giảm 61 cent còn 112,45 USD/thùng.





Theo Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)