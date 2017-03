Căng thẳng leo thang ở Syria đẩy "vàng đen" lên giá

Chốt phiên này, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 8/2012 tăng 65 xu lên 89,87 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 9/2012 tăng 1,16 USD lên 105,19 USD/thùng.



Nhà phân tích John Kilduff thuộc Again Capital nhận định tình trạng bạo lực gia tăng tại Syria đang làm dấy lên những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung tại "mỏ dầu" Trung Đông và đẩy "vàng đen" tăng giá.



Theo các nguồn tin, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang mất dần sự kiểm soát sau vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Damascus, khiến ba quan chức an ninh hàng đầu thiệt mạng.



Giới giao dịch cho biết trong phiên này các nhà đầu tư đã "làm ngơ" trước thông tin dự trữ dầu mỏ của Mỹ giảm thấp hơn dự kiến.



Điều này cho thấy nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của Mỹ, quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới, đang yếu đi.



Theo thống kê của Bộ Năng lượng Mỹ, dự trữ dầu mỏ của Mỹ trong tuần tính đến ngày 13/7 đã giảm 800.000 thùng, thấp hơn so với ước tính giảm 1,1 triệu thùng của các nhà phân tích trước đó.





Theo Trà My (TTXVN)