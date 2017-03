Cảnh báo nợ hộ gia đình đe dọa nền kinh tế Canada

Mức nợ hộ gia đình tại Canada đã không ngừng tăng. (Nguồn: theglobeandmail.com)



Theo TTXVN



Báo cáo của Cơ quan Thống kê Canada cho biết tỷ lệ nợ tiêu dùng của người dân Canada trong quý Hai đã tiếp tục tăng lên đến 163,4%.Trong bối cảnh lãi suất thấp 1% được áp dụng từ tháng 9/2010 đến nay, mức nợ hộ gia đình tại quốc gia Bắc Mỹ này đã không ngừng tăng.Những tháng cuối năm 2012 và đầu năm nay, vấn đề nợ tưởng chừng đã được giải quyết sau khi Bộ Tài chính Canada ban hành một quy tắc mới kiểm soát chặt chẽ các khoản vay thế chấp, khiến cho thị trường bất động sản hạ nhiệt đáng kể.Tuy nhiên, trong một vài tháng qua, doanh số bán nhà và giá cả bắt đầu tăng trở lại, ngay cả khi các ngân hàng thương mại đã tăng lãi suất thế chấp cao hơn, đã thúc đẩy tăng nợ.Các dữ liệu thống kê chỉ ra rằng quý Một năm nay vay nợ thế chấp của người tiêu dùng Canada chỉ đạt khoảng 3,8 tỷ USD, mức thấp nhất trong vòng bốn năm qua, trong khi các khoản vay khác cũng như tín dụng tiêu dùng đã giảm đáng kể. Tuy nhiên trong quý Hai, các khoản vay đã tăng lên đến 25,9 tỷ USD, bao gồm 18 tỷ USD các khoản vay thế chấp.Chuyên gia kinh tế Diana Petramala của Ngân hàng TD cho biết nếu nhìn vào sự gia tăng của doanh số bán nhà, sẽ thấy được việc tăng nợ không phải là một bất ngờ. Tuy nhiên, xu hướng này cần sớm bị chặn lại do mức nợ hộ gia đình tăng cao cũng phản ánh tốc độ tăng trưởng thu nhập của người dân đang giảm xuống.Theo bà, trong tương lai gần, ngay cả khi giá nhà trở nên ổn định hơn và tăng trưởng thu nhập được cải thiện, tỷ lệ nợ trên thu nhập chắc chắn vẫn sẽ ở mức cao.Theo Cơ quan Thống kê Canada, mặc dù mức nợ gia tăng, nhưng giá trị tài sản hộ gia đình cũng tăng lên do giá nhà tăng. Giá trị tài sản trong quý Hai đã tăng trung bình khoảng 0,7%, trong đó mức tăng cao nhất là giá trị của nhà ở - 16%. Tính bình quân đầu người, giá trị tài sản hộ gia đình trong quý Hai đứng ở mức 205.900 USD.Một trong những nguyên nhân khác góp phần thúc đẩy sự gia tăng giá trị tài sản hộ gia đình là do thị trường chứng khoán Toronto đi xuống. Chỉ số tổng hợp của Toronto đã giảm tới 4,9% trong quý.