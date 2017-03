Cảnh sát Malaysia tình cờ bắt tổ chức sản xuất tiền giả

Ảnh minh họa. (Nguồn: kualalumpurpost.net)

Trợ lý của Cục điều tra tội phạm thương mại của thành phố Kuala Lumpur Izany Abdul Ghani cho biết ba người đàn ông này có độ tuổi từ 45 đến 54 đã bị bắt tại một căn hộ thuê ở Jalan Ampang, Kuala Lumpur, vào ngày 26/12 sau khi họ được cảnh báo về việc ẩu đả trong khu vực này.Theo ông Izany Abdul Ghani, hai trong số ba người tình nghi đang bị ảnh hưởng của rượu và bị thương do đánh nhau vì vấn đề nợ tiền ngoại tệ.Ông cũng cho biết hai trong số ba nghi can là người Trung Quốc, người còn lại mang quốc tịch Singapore và họ đang ở Malaysia bằng giấy thông hành du lịch. Những người này đã thuê căn hộ ở Jalan Ampang từ cuối năm 2012. Kiểm tra cho thấy căn hộ được dùng như một điểm lưu giữ những thiết bị làm tiền giả.Cảnh sát đã thu giữ tám két an toàn chứa 5.373 tờ mệnh giá 100 USD và 831 tờ mệnh giá 100 ringgit, tất cả đều được cho là tiền giả.Ngoài ra, cảnh sát cũng đã tịch thu một máy tính xách tay, ba điện thoại di động, một modem Internet, 26 gói giấy trắng và tám gói giấy đã được làm đen có kích thước của đồng 100 USD. Thêm vào đó, cảnh sát còn thu giữ 17 chai hóa chất được cho là dùng để rửa tiền đã được làm đen.

Ông Izany cho biết đây là vụ việc đầu tiên liên quan tiền giả mà các đối tượng có liên quan là người Trung Quốc và Singapore.

Chí Giáp/Kuala Lumpur (Vietnam+)