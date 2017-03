Chấm dứt đàm phán về việc Nga gia nhập WTO

Medvedkov (phải) và Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy với chiếc áo mang dòng chữ "Nhiệm vụ đã hoàn thành" (Nguồn: Getty Images) Medvedkov (phải) và Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy với chiếc áo mang dòng chữ "Nhiệm vụ đã hoàn thành" (Nguồn: Getty Images)



(TTXVN/Vietnam+)



Đây được coi là một bước tiến lớn trong nỗ lực gia nhập "sân chơi" thương mại lớn nhất thế giới này của Nga trong suốt 18 năm qua.Gói văn kiện bao gồm báo cáo cuối cùng của Nhóm công tác về việc Nga gia nhập WTO, Nghị định thư gia nhập, các cam kết của Nga về tiếp cận thị trường hàng hóa và dịch vụ, các thỏa thuận đã đạt được cùng dự thảo quyết định của Đại hội đồng WTO.Tại phiên họp, Trưởng Nhóm công tác Stephan Johanson thông báo gói văn kiện về việc Nga gia nhập WTO đã được thông qua và đề xuất kết nạp Nga vào WTO đã được chuyển lên Hội nghị cấp bộ trưởng của WTO, dự kiến diễn ra tại thành phố Geneve ngày 15-17/12 tới để được thông qua lần cuối.Các văn kiện này cũng cần được Quốc hội Nga thông qua trong vòng 6 tháng (hạn chót ngày 15/6/2012) trước khi Nga chính thức trở thành thành viên WTO.Kết thúc cuộc họp, Nhóm công tác về việc Nga gia nhập WTO gồm 62 nước thành viên - số lượng kỷ lục trong lịch sử của tổ chức này, đã được giải tán. Trước đó, vòng tham vấn của Nhóm công tác dự kiến kéo dài trong hai ngày 10-11/11, để giải quyết một số vấn đề tồn đọng liên quan đến ngành công nghiệp lắp ráp xe hơi và nhập khẩu thịt bò chất lượng cao vào thị trường Nga, tuy nhiên gói văn kiện đã được thông qua ngay trong ngày làm việc đầu tiên.Theo thỏa thuận, Nga cam kết giảm mức trần thuế trung bình đối với các mặt hàng nông sản xuống 10,8% so với mức 13,2% hiện nay, trong khi mức này đối với các hàng hóa công nghiệp sẽ giảm xuống còn 7,3% so với mức 9,5% hiện nay.Ngoài ra, Mátcơva cũng nhất trí hạn chế trợ cấp nông nghiệp xuống 9 tỷ USD trong năm 2012 và giảm dần dần xuống 4,4 tỷ tới năm 2018.Trước đó một ngày, Nga và Gruzia đã ký một thỏa thuận song phương do Thụy Sỹ làm trung gian, theo đó sẽ cho phép quốc tế giám sát hoạt động thương mại xuyên biên giới ở hai khu vực ly khai của Gruzia được Mátxcơva hậu thuẫn là Abkhazia và Nam Ossetia, bất chấp sự phản đối ban đầu của Nga đối với sự giám sát từ bên ngoài. Thỏa thuận này được cho là đã xóa bỏ rào cản cuối cùng trong quá trình đàm phán xin gia nhập WTO của Nga suốt 18 năm qua.Nga đã nộp đơn xin gia nhập WTO từ năm 1993, nhưng cuộc đàm phán giữa Nga và Gruzia về việc Nga gia nhập WTO đã bị đình lại vào cuối tháng 4/2008 do xung đột giữa Mátxcơva và Tbilisi về vấn đề Abkhazia và Nam Ossetia. Là thành viên của WTO, Gruzia có quyền phủ quyết mọi nỗ lực xin gia nhập WTO của bất cứ nước nào. Tuy nhiên, vấn đề này đã được giải quyết.Theo giới phân tích, việc Nga- nền kinh tế lớn nhất thế giới còn nằm ngoài WTO, gia nhập tổ chức thương mại này có thể giúp Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 11% trong dài hạn, đồng thời đưa Mátxcơva hội nhập sâu vào hệ thống thương mại toàn cầu với hoạt động kinh doanh trở nên hiệu quả hơn và môi trường đầu tư được cải thiện hơn.