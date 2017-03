Châu Âu đồng ý cứu trợ thêm cho Hi Lạp

Tuy nhiên theo AFP, gói giải cứu mới này chỉ là mở đầu cho một cuộc chạy marathon nhằm tìm cách cứu đồng tiền chung châu Âu, dưới áp lực của thế giới đang lo ngại cuộc khủng hoảng châu Âu lan rộng.



Bất đồng đang tồn tại giữa Paris và Berlin mà châu Âu hi vọng sẽ được dàn xếp tại Hội nghị thượng đỉnh châu Âu lần thứ hai vào ngày 26-10.



Pháp và Đức đều đồng ý tăng quy mô Quỹ bình ổn tài chính châu Âu (FESF) hiện đang ở mức 595 tỉ USD, xem đây là công cụ để ngăn chặn sự lây lan của cuộc khủng hoảng nợ ở các nước như Tây Ban Nha và Ý.



Pháp muốn chuyển FESF thành ngân hàng để có thể vay mượn từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), song Đức lại bác bỏ giải pháp này với lý do nó đi ngược lại những thỏa thuận của châu Âu.



Đức ủng hộ lĩnh vực tư nhân tham gia gánh vác những khoản lỗ của Hi Lạp, song Pháp và ECB lại quan ngại điều này sẽ làm mất cân bằng ngành ngân hàng và gây rối loạn thị trường.





Theo MỸ AN ( TT)