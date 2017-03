"Châu Phi dẫn đầu thế giới về tăng trưởng kinh tế"

Phó Chủ tịch WB phụ trách châu Phi Obiageli Ezekwesili nhấn mạnh sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu mới đây, các nền kinh tế châu Phi đã phục hồi nhanh, mở ra cơ hội trở thành một cực tăng trưởng toàn cầu trong nền kinh tế đa cực của thế giới.



Châu Phi đang trở thành điểm đến của đầu tư nước ngoài (FDI) với nguồn vốn này tăng gần gấp 9 lần từ 10 tỷ USD năm 2000 lên 88 tỷ USD năm 2008, do đảm bảo lợi nhuận đầu tư cao nhất so với các khu vực khác.



Tăng trưởng kinh tế châu Phi dự kiến đạt lần lượt 5,1% và 5,4% trong hai năm 2011 và 2012, tăng mạnh so với mức 4,5% năm 2010 và 1,6% năm 2009.



Chiến lược châu Phi mới của WB đã nhấn mạnh quan hệ đối tác với các chính phủ, các tác nhân phát triển, khu vực tư nhân và xã hội dân sự, ưu tiên chia sẻ tri thức để châu Phi tránh được các sai lầm trong phát triển và ứng dụng nhanh các đường lối phát triển thành công của các khu vực khác.



Một trong các mục tiêu chủ chốt của chiến lược này là giúp châu Phi thúc đẩy cải cách cần thiết để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân như là động cơ để phát triển, việc làm và thịnh vượng, phát triển nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực, thúc đẩy thương mại trong nội bộ châu Phi và thương mại với toàn cầu.



Nguồn tài trợ phát triển của WB dành cho châu Phi thông qua Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) đã tăng gấp 3 lần trong 3 năm qua, từ 4,7 tỷ USD năm 2007 lên 7,6 tỷ USD năm 2010 và 11,3 tỷ USD năm 2011.



IDA ước tính mỗi đồng USD của IDA đầu tư vào châu Phi đã giúp châu lục này thu hút 8 USD từ các nguồn đầu tư khác./.





(TTXVN/Vietnam+)