Châu Phi thiệt hại do hạn chế buôn bán nội châu lục

Một khu chợ của người châu Phi. ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Một khu chợ của người châu Phi. ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

(TTXVN/Vietnam+)



Theo nghiên cứu của WB, do những quy chế hạn chế buôn bán nội châu lục, trao đổi thương mại giữa các nước châu Phi gặp khó khăn và bất lợi hơn rất nhiều so với buôn bán với phần còn lại của thế giới.Trong khi suy thoái vẫn bao trùm kinh tế thế giới và tăng trưởng trì trệ tiếp tục diễn ra tại các thị trường truyền thống của các nước châu Phi là châu Âu và Bắc Mỹ, các cơ hội khổng lồ từ trao đổi hàng hóa và dịch vụ qua biên giới giữa các nước châu Phi vẫn không được khai thác.Theo số liệu của WB, suy thoái kinh tế ở châu Âu sẽ làm giảm 1,3% tăng trưởng của châu Phi trong năm 2012.Với việc cắt đoạn và không coi trọng thị trường thương mại nội châu lục, các nước châu Phi đã phải trả giá đắt, làm mất nguồn lực lớn để tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm mới và giảm đói nghèo.Nghiên cứu của WB kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Phi hợp tác cùng hành động để phát triển các chính sách, thể chế cũng như đầu tư cần thiết nhằm loại bỏ các rào cản thương mại xuyên biên giới, các hàng rào buôn bán phi thuế quan và đầu tư vào các dịch vụ, cải tổ các quy chế nhập cư đang hạn chế tiềm lực thương mại xuyên biên giới, nhằm tạo ra một thị trường khu vực châu Phi năng động với quy mô một tỷ dân và nền kinh tế có quy mô gần 2.000 tỷ USD.WB khẳng định, hỗ trợ thương mại và hội nhập khu vực là hai nhân tố then chốt trong chiến lược châu Phi mới của WB nhằm giúp các nước châu lục này mở ra các cơ hội chuyển đổi và tăng trưởng kinh tế bền vững.WB đã tăng gấp đôi đầu tư vào hỗ trợ thương mại và hòa nhập khu vực của châu Phi từ 2,1 tỷ USD năm 2008 lên 4,2 tỷ USD năm 2011 và dự kiến sẽ lên tới 5,7 tỷ USD vào tháng 7/2012.