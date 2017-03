Chỉ số giá tiêu dùng ở Trung Quốc tăng lên 5,1%

Tỉ lệ lạm phát tăng chủ yếu là do giá lương thực, thực phẩm tăng 11,7% (chiếm 1/3 số hàng hóa dùng để tính CPI).



CPI từ tháng Giêng đến tháng Mười một tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức trần 3%/năm của chính phủ.



Doanh thu bán lẻ hàng tiêu dùng trong tháng Mười một tăng 18,7%, đạt mức 1.390 tỉ Nhân dân tệ, cao hơn 0,1% so với tháng trước đó, nâng tổng doanh thu bán lẻ hàng tiêu dùng trong 11 tháng lên 13.920 tỉ Nhân dân tệ, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước.



Chỉ số giá sản xuất (PPI) cho các sản phẩm công nghiệp trong tháng Mười một cũng tăng 6,1%, so với 5% trong tháng Mười. Trong khi đó, sản lượng công nghiệp tăng 13,3% so với 13,1% trong tháng Mười./.





(TTXVN/Vietnam+)