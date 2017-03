Chỉ số lòng tin người tiêu dùng Mỹ bất ngờ tăng mạnh

Báo cáo của Conference Board cho biết trong tháng Tám này chỉ số lòng tin của người tiêu dùng Mỹ đạt 81 điểm, cao hơn nhiều so với mức dự kiến 79 điểm của các chuyên gia và tăng 0,5% so với thời điểm tháng Bảy.



Chỉ số lòng tin của người tiêu dùng trong sáu tháng tới cũng đã tăng từ 86 điểm lên 88,7 điểm.



Chuyên gia kinh tế Michael Brown thuộc công ty tài chính chứng khoán Wells Fargo Securities LLC cho biết niềm tin của người tiêu dùng tăng là do người dân Mỹ ngày càng lạc quan hơn về thị trường việc làm nói riêng và viễn cảnh của nền kinh tế nói chung.



Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, trong sáu tháng đầu năm 2013, trung bình mỗi tháng nền kinh tế Mỹ tạo ra được 197.000 việc làm so với mức trung bình 180.000 việc làm được tạo ra trong sáu tháng đầu năm 2012.



Cùng ngày, công ty chuyên theo dõi thị trường bất động sản S&P/Case-Shiller công bố báo cáo điều tra cho biết giá nhà tại 20 thành phố lớn của Mỹ trong tháng Sáu vừa qua tăng 2,2%. Đây là mức tăng lớn thứ hai trong vòng bảy năm qua. Như vậy, kể từ đầu năm tới nay, giá nhà ở Mỹ đã tăng tổng cộng 12,1%.





Theo TTXVN