Chỉ số tự do kinh tế 2016 Việt Nam tăng ấn tượng

Ngày 2-2, Quỹ nghiên cứu chính sách Heritage (Mỹ) công bố khảo sát về chỉ số tự do kinh tế năm 2016 thực hiện trên 178 nước và vùng lãnh thổ.

Hong Kong tiếp tục là nơi đứng đầu về chỉ số này năm thứ 22 liên tiếp vì bên cạnh có các chính sách tự do kinh doanh tốt, Hong Kong còn có khả năng mang lại mức lương cao cho người lao động, môi trường sống tốt và cuộc sống thọ hơn cho người dân, theo người sáng lập Quỹ Heritage Ed Feulner.

Các nước đứng kế tiếp trong top 5 là Singapore, New Zealand, Thụy Sĩ, Australia. Năm nước này nằm trong nhóm nước “tự do” với số điểm trên 80. Năm nước tiếp theo là Canada, Chile, Ireland, Estonia, Anh.

97 nước, phần lớn là các nước đang phát triển có tiến bộ trong tự do kinh tế trong năm qua. 32 nước đạt được chỉ số tự do kinh tế cao nhất trong 22 năm qua. Việt Nam nằm trong nhóm tám nước có chỉ số tự do kinh tế tăng đáng kể dẫn đến tăng hạng (hạng 131 so với hạng 148 năm 2015), cùng với Myanmar, Đức, Ấn Độ, Israel, Lithuania, Philippines, Ba Lan.





Chính sách kiểm soát vốn đã đưa chỉ số tự do kinh tế Hy Lạp rớt xuống hạng 138. (Ảnh: AFP)

Trong khi đó 19 nền phát triển như Mỹ, Nhật, Thụy Điển… lại tụt hạng. Các điểm số về tự do lao động, tự do kinh doanh, tự do tài chính đều sụt giảm, dẫn đến chỉ số tự do kinh tế của Mỹ giảm đến mức thấp nhất kể từ khi Quỹ Heritage bắt đầu xếp hạng chỉ số này 22 năm trước (hạng 11).