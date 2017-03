Chiến sự Iraq đẩy giá dầu tăng vụt

Thứ trưởng Ngoại giao Iraq, Mohammed Haj Mahmoud, cho biết, binh sĩ Iran đã bao vây mỏ dầu al-Fakkah, chỉ cách thủ đô Baghdad khoảng 320km về phía Đông Nam. Đây là một trong những mỏ dầu lớn nhất Iraq.



Dầu thô kỳ hạn tháng 2/2010 tăng 34 xu lên 74,42 USD/thùng trên sàn giao dịch New York, vượt mọi ngưỡng cản giao dịch vàbất chấp đôla Mỹ vẫn đang tiến trình hồi phục.



Trong tuần này, chỉ số USD, so với rổ 6 ngoại tệ khác, đã tăng 1,5%. Đây là tuần tăng giá mạnh nhất của chỉ số này kể từ tháng 6/2009.



Cũng trên sàn New York, dầu sưởi giao tháng 1 chốt ở mức 1,9567 USD/gallon, xăng giao tháng 1 tăng 4,28 xu lên 1,8948 USD/gallon. Tại London, dầu Brent giao tháng 2 tăng 38 xu lên 73,75 USD/thùng.



Tuần tới, các nhà đầu tư sẽ tập trung sự chú ý vào cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ tại Luanda, Angola. Trong đó, tâm điểm là việc tổ chức này có tiếp tục duy trì mức sản lượng hiện tại hay không.



Giá dầu hiệnnhận được sự hỗ trợ từ nhu cầu tiêu thụ đang tăng mạnh tại Mỹ. Barclays Capital dẫn báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ công bố hồi đầu tuần cho hay, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chưng cấtnhư dầu sưởi, dầu dieseltại nước nàyở mức cao nhất từ tháng 3 tới nay.



Không kể phiên giao dịch hôm qua, thì giá dầu trong tuần cũng đã tăng thêm được 4,4% sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ cho biết hoạt động sản xuất của nhiều công ty trong tháng 11 khả quan hơn dự báo, phần nào kích thích nhu cầu nhiên liệu tăng cao.



Thêm vào đó, dự kiến trong 2 tuần tới, nhiệt độ ở một số bang của Mỹ sẽ tiếp tục giảm xuống, nên nhu cầu tiêu thụ dầu để sưởi ấm của dân chúng chắc chắn sẽ nhiều hơn.





Theo Việt Hà (VNN/ USA Today, AP)