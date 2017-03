Chile sẽ xóa bỏ 99% dòng thuế quan với hàng Việt

Các doanh nghiệp Chile tiếp xúc với Thương vụ để tìm hiểu sản phẩm của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. (Nguồn: SOFOFA)

Trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch SOFOFA Andres Concha nêu lên mối quan hệ giữa Chile với Việt Nam trong những năm gần đây đã có những bước tiến triển mạnh, nhất là sau chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Việt Nam tới Chile tháng 10/2009. Chile đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất trong khu vực châu Á.Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Chile Hà Thị Ngọc Hà thông tin về nội các mới và cho biết Chính phủ Việt Nam đã triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ, nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, quy mô nền kinh tế tăng lên, chính trị-xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được tăng cường.Trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Chile đã đạt được bước phát triển tích cực, từ 20 triệu USD năm 2000 lên gần 400 triệu USD năm 2010, tỷ lệ tăng trưởng trung bình trong 10 năm là 41%.Ông Rodrigo Contreras, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế song phương, Tổng vụ Kinh tế (DIRECON) - Bộ Ngoại giao Chile, trưởng đoàn đàm phán Hiệp định thương mại tự do Chile-Việt Nam, đã trình bày tóm tắt một số nội dung về FTA Chile-Việt Nam. Hai bên trải qua ba năm và 8 vòng đàm phán, đã kết thúc đàm phán tại Hà Nội trong tháng 6/2011.Về cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu, Chile cam kết xóa bỏ thuế quan đối với 99,62% số dòng thuế trong thời gian 10 năm. Trong đó, 83,54% số dòng thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sẽ được hưởng thuế 0% ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực; 537 dòng thuế (6,96%) với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào Chile sẽ được hạ thuế về 0% trong vòng 5 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực; 704 dòng thuế khác (9,12%) sẽ được hạ về 0% trong vòng 10 năm. Danh mục loại trừ của Chile có 29 dòng thuế, trong đó Việt Nam không xuất khẩu qua Chile các mặt hàng này.Phía Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế quan đối với 87,8% số dòng thuế trong vòng 15 năm; 12,2% số dòng thuế còn lại sẽ không xóa bỏ thuế. Danh mục loại trừ gồm 374 dòng thuế (4,08%); danh mục giữ nguyên thuế suất cơ sở là 309 dòng thuế (3,37%); danh mục thực hiện cắt giảm thuế một phần là 435 dòng thuế (4,75%).Tham tán Thương mại Hoàng Tuấn Việt đã đề cập chính sách đổi mới của Việt Nam từ năm 2006, chính sách công nghiệp và thương mại, chính sách xuất nhập khẩu, quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam.Đề cập đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, Tham tán Thương mại Hoàng Tuấn Việt đã giới thiệu cho các doanh nghiệp Chile cách tiếp cận với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, như “Doanh nghiệp xuất khẩu có uy tín - Reliable Exporters,” cổng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam (www.vnex.com.vn), danh sách Hội chợ-Triển lãm tại Việt Nam.Đại sứ Hà Thị Ngọc Hà đã trả lời thắc mắc về vấn đề hợp pháp hóa lãnh sự với xuất khẩu rượu, mỹ phẩm, điện thoại di động và ôtô dưới 9 chỗ ngồi của các doanh nghiệp xuất khẩu vào Việt Nam. Ông Rodrigo Contreras, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế song phương, Tổng vụ Kinh tế (DIRECON) - Bộ Ngoại giao Chile, cũng đã giải thích quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) của Chile cho các doanh nghiệp xuất khẩu.Sau buổi hội thảo, các doanh nghiệp Chile đã tiếp xúc với Thương vụ để tìm hiểu thông tin các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Thương vụ đã nhận được 15 đơn hỏi hàng xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Chile.Trước mắt, doanh nghiệp trong nước có thể giao dịch với các doanh nghiệp Chile có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, xem mục “Cơ hội giao thương” tại trang tin Thị trường nước ngoài (www.ttnn.vn) hoặc mục “Cơ hội kinh doanh” trang web của Thương vụ (www.vietradeinchile.gov.vn).