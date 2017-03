Chính phủ Mỹ kiện Bank of America

MBS (mortage-backed securities) là loại chứng khoán có đảm bảo bằng tài sản thế chấp. Các ngân hàng Mỹ khi cho vay cầm cố tài sản, thường chứng khoán hóa các khoản vay này bằng cách gộp các hợp đồng vay thế chấp và phát hành trái phiếu bán cho các nhà đầu tư. Với các ngân hàng, đây là một hình thức phân tán rủi ro cho các hợp đồng tín dụng và cũng là cơ hội tìm kiếm lợi nhuận gia tăng. Còn với bên mua chứng khoán, chất lượng tài sản đảm bảo là yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư quyết định nên mua hay không và mua với giá nào.



MBS từng là nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới năm 2008 khi thị trường nhà đất sụp đổ.



Anne Tompkins, công tố viên liên bang tại Bắc Carolina cho biết: "Hoạt động chứng khoán hóa bất cẩn và mang tính lừa đảo của Bank of America trước khủng hoảng tài chính đã gây ra thiệt hại khổng lồ cho nhà đầu tư. Giờ đây, họ sẽ phải chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm".







Bank of America bị kiện vì cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư. Ảnh: Business Times



Những cáo buộc trên tập trung vào một phiên chào bán từ năm 2008. Các nhà đầu tư, gồm Wachovia Bank và Ngân hàng Cho vay Mua nhà liên bang tại San Francisco mua hơn 850 triệu USD chứng khoán đảm bảo bằng tài sản thế chấp "chất lượng cao" từ ngân hàng Bank of America. Bộ Tư pháp Mỹ ước tính các nhà đầu tư đã thiệt hại hơn 100 triệu USD trong sự việc này. Đến tháng 6 năm nay, cơ quan này cho biết đã có khoảng 23% số khoản vay thế chấp liên quan không được trả đúng hạn.Lawrence Grayson - người phát ngôn của Bank of America cho biết số khoản vay thế chấp trên đã "được bán cho các nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm và có khả năng tiếp cận thông tin lớn". Vì vậy, ngân hàng này sẽ kháng cáo."Các khoản vay trong nhóm này đều hoạt động tốt hơn các khoản có tính chất tương tự được chứng khoán hóa bởi những tổ chức tín dụng khác thời đó. Chúng tôi không phải chịu trách nhiệm vì sự sụp đổ của thị trường nhà đất, khiến các khoản vay thế chấp vỡ nợ với tốc độ chưa từng có, và những chứng khoán đó bị mất giá trị", Grayson cho biết.Bank of America cũng đã sớm tiết lộ khả năng bị kiện trong báo cáo quý tuần trước. Ngân hàng này đã bị buộc trả hàng tỷ USD chi phí pháp lý liên quan đến vụ vỡ bong bóng nhà đát và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.