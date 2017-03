Chính phủ Mỹ thoát khỏi đóng cửa vào phút chót

Thượng viện Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Với tỷ lệ 79 phiếu thuận và 12 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật trên, theo đó sẽ giữ cho chính phủ tiếp tục hoạt động tới khi tài khóa mới bắt đầu vào thứ Bảy (1/10) tới.Với việc hàng nghìn người Mỹ bị ảnh hưởng bởi bão, lốc xoáy và thiên tai khác trong năm nay - một trong những năm thời tiết khắc nghiệt nhất trong lịch sử nước Mỹ - đảng Dân chủ và Cộng hòa đã bế tắc trong vấn đề cắt giảm ngân sách. Lý do là phần cắt giảm ngân sách bổ sung lại cần thiết để bù đắp cho phần ngân sách tăng thêm cho Quỹ cứu trợ thiên tai.Dự luật vừa được thông qua bao gồm 2,65 tỷ USD cho quỹ thiên tai thuộc Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA), cũng sẽ có hiệu lực vào ngày 1/10 tới.Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát có thể tiến hành phê chuẩn dự luật trong tuần này.Đây là lần thứ ba chỉ riêng trong năm nay chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ phải đóng cửa sau hai lần vào tháng Tư và tháng Tám, khiến Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử bị hạ một cấp xếp hạng tín dụng xuống còn AAA.Theo kết quả cuộc thăm dò do Gallup thực hiện công bố vào ngày 26/9, chỉ có 43% người Mỹ tin tưởng chính phủ liên bang có thể giải quyết các vấn đề trong nước.