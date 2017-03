Chờ quyết định từ FED, giá vàng thế giới đi ngang

Vào lúc 7 giờ 24 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay không thay đổi nhiều so với phiên trước, đứng ở mức 1.655,64 USD/ounce, giữ một khoảng cách khá gần so với mức đỉnh của 4 tháng rưỡi (1.676,45 USD/ounce) lập trong phiên đầu tuần.



Trong khi đó, chốt phiên 29/8 tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng giao tháng 12/2012 giảm 6,7 USD xuống 1.663 USD/ounce.



Theo thống kê sơ bộ của hãng tin Anh Reuters, khối lượng giao dịch trong phiên này thấp hơn 30% so với mức trung bình của 30 ngày qua.



Giá vàng tại COMEX phải chịu sức ép từ thống kê cho hay "sức khỏe" kinh tế Mỹ trong quý 2 vừa qua khả quan hơn dự đoán ban đầu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phân tích, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn quá thấp và không đủ lực để có thể "đóng cửa" đối với QE3.



Tính đến phiên 29/8, lượng vàng do quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust GLD nắm giữ không thay đổi so với phiên trước đó.





Theo Hương Giang (TTXVN)