Chrysler thu hồi 620.000 xe Jeep trên toàn cầu

Một chiếc Jeep của Chrysler - Ảnh: AP



Theo MINH ANH (TTO)



Theo báo chí Mỹ, trong số xe bị thu hồi có hơn 400.000 chiếc Jeep Patriot và Compass, trong đó có 254.000 chiếc ở Mỹ. Những xe này bị lỗi túi khí và dây an toàn, có thể gây chấn thương cho người đi xe trong trường hợp xảy ra tai nạn. Những xe này được sản xuất trong khoảng thời gian từ 6-5-2008 đến 20-7-2012.Số xe còn lại là 220.000 chiếc Jeep Wrangler, trong đó có 181.000 chiếc ở Mỹ, bị lỗi ở tay lái trợ lực có thể dẫn đến rò rỉ chất lỏng truyền dẫn, làm hỏng hộp số tự động. Những xe này được sản xuất từ 23-1-2011 đến 23-2-2013.Tuy nhiên theo Chrysler, đến nay họ chưa nhận được thông báo về tai nạn hay người bị thương liên quan các lỗi trên.Thông báo thu hồi xe được Chrysler đưa ra chỉ hai ngày sau khi Cơ quan an toàn giao thông cao tốc Mỹ (NHTSA) gửi thư yêu cầu hãng này thu hồi 2,7 triệu xe Jeep Grand Cherokee đời 1993-2004 và Jeep Liberty đời 2002-2007 do lo ngại xảy ra cháy.Phía Chrysler từ chối yêu cầu trên, nói rằng xe của họ an toàn và được sản xuất phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn của liên bang.