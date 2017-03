Chủ tịch Ban Giám đốc của Ngân hàng Síp từ chức

Thông cáo của tổ chức tín dụng lớn nhất Cộng hòa Síp, đưa ra cùng ngày cho biết ông Teodoros Aristodemou là cổ đông chủ chốt của ngân hàng này, đã xin từ chức vì lý do sức khỏe và người thay thế ông này sẽ được bầu trong phiên họp của Ban Giám đốc ngân hàng ngày 30/8.



Quyết định từ chức của ông Teodoros Aristodemou được đưa ra vào thời điểm hết sức nguy kịch đối với Ngân hàng Síp, khi tổ chức tín dụng này đang nỗ lực thoát khỏi cuộc khủng hoảng gay gắt do tổn thất tài chính to lớn vì buộc phải xóa 76% khoản nợ cho Hy Lạp.



Tháng Sáu vừa qua, ngân hàng này đã cầu viện Ngân hàng trung ương và Bộ Tài chính Cộng hòa Síp số tiền 500 triệu ơrô do không có đủ khả năng tự hoàn thành chương trình tái huy động vốn để bảo đảm mức vốn dự trữ tối thiểu 9% mà Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu.



Tuy nhiên, yêu cầu này bị chính quyền chỉ trích gay gắt vì cho đến phút chót, lãnh đạo Ngân hàng Síp vẫn tuyên bố có khả năng tự huy động được lượng tiền cần thiết để thực hiện chương trình tái huy động vốn. Ngay sau đó, Giám đốc điều hành Ngân hàng Síp Andreas Iliadis đã buộc phải từ chức.



Chính quyền Cộng hòa Síp tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ khu vực ngân hàng - nạn nhân của cuộc khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp do có mối quan hệ tài chính quá chặt chẽ với "xứ sở Thần thoại." Do thiếu nguồn tài chính nhàn rỗi và hầu như không tiếp cận được với các thị trường nợ quốc tế, hồi tháng Sáu vừa qua, Cộng hòa Síp đã phải kêu gọi EU cứu trợ khẩn cấp để tái cấp vốn cho các ngân hàng của nước này.



Bên cạnh đó, Ngân hàng trung ương Cộng hòa Síp chính thức tuyên bố thuê công ty kiểm toán Alvarez & Marsal tiến hành điều tra độc lập nguyên nhân và hoàn cảnh khiến Ngân hàng Síp và Ngân hàng Nhân dân Síp phải yêu cầu chính phủ trợ giúp.



Kết quả cuộc điều tra, dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm nay, có thể là việc truy cứu trách nhiệm hình sự và dân sự đối với các nhà lãnh đạo của những ngân hàng nói trên.





Theo TTXVN