Chủ tịch ngân hàng biển thủ 5 tỷ đôla

Mukhtar Ablyazov, một cựu chủ tịch ngân hàng, đã bị kết án 22 tháng tù giam tại Anh với tội danh không tuân thủ lệnh phong tỏa tài sản của tòa án và khai man tài sản vào tháng 11 năm ngoái.



Tuy nhiên, đến hôm qua, tỷ phú này đã không trình diện trong phiên tòa tiếp theo để nghe lời phán quyết, khiến Tòa án tối cao Anh phát lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Ablyazov. Cả hai phán quyết trên đều liên quan tới một vụ án khác, nguyên đơn là Ngân hàng BTA đến từ Kazakstan cáo buộc tỷ phú này biển thủ 5 tỷ USD.







Cựu chủ tịch ngân hàng bị cáo buộc biển thủ 5 tỷ USD, ông Mukhtar Ablyazov. Ảnh: Guardian.co.uk

Theo Thanh Bình (VNE)



Trước đó, Ablyazov đã trốn chạy từ Kazakstan sang Anh để tránh án ở quê nhà. Theo cáo buộc, Mukhtar Ablyazov đã biển thủ khoản tiền khổng lồ lên tới 5 tỷ USD tại ngân hàng BTA do chính mình làm Chủ tịch. Sau khi bỏ sang Anh, Ablyazov được chính phủ nước này cấp quyền tị nạn chính trị và sống một cuộc đời vương giả, vung đống tiền để mua nhà cửa, bất động sản. Trong số những món tài sản của Ablyazov có dinh thự trị giá 17 triệu bảng Anh nằm ở Đại lộ Bishops, được mệnh danh là con đường của các tỷ phú.Còn theo thẩm phán tòa án Tối cao Anh, Ablyazov đã vi phạm nhiều tội danh như lừa dối tòa án, che giấu tài sản và tìm cách tẩu tán tài sản. Ông cựu chủ tịch ngân hàng khai với tòa án Anh rằng mình không sở hữu căn nhà 17 triệu bảng ở đại lộ Bishops nói trên, đồng thời phủ nhận quyền sở hữu đối với một bất động sản khác trị giá 18 triệu bảng Anh. Ngoài ra, Tòa cho rằng ông này còn có một căn hộ hạng sang. Trong khi đó, đại diện của ngân hàng BTA cho rằng những tài sản kể trên chỉ là "giọt nước trong biển cả" so với số tài sản mà ông này đã biển thủ.Số tiền 5 tỷ USD đã biến vụ án của Mukhtar Ablyazov trở thành một trong những vụ biển thủ lớn nhất thế giới. Trong thời gian làm chủ tịch ngân hàng một thời lớn nhất Kazakhstan là BTA từ năm 2005 đến 2009, Ablyazov đã vơ vét hơn 5 tỷ USD thông qua một mạng lưới các công ty khác do mình sở hữu.