Chứng khoán Âu, Á khởi đầu tuần đầy hưng phấn

Chứng khoán châu Á đạt đỉnh cao 4 tuần. Chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực MSCI ghi nhận phiên hồi phục thứ tư liên tiếp giữa những lạc quan về đà hồi phục của kinh tế thế giới. Chốt phiên MSCI đóng cửa tại 121,86 điểm, tăng 1,6%.

Tại Tokyo, bầu không khí giao dịch sôi động diễn ra ngay từ những phút đầu thị trường mở cửa. Lực cầu tăng dần về cuối ngày và áp đảo hoàn toàn nguồn cung yếu ớt, giúp phong vũ biểu Nikkei 225 nhảy vọt qua đường kháng cự kỹ thuật 25 ngày, bật mạnh 2,1%, leo lên ngưỡng 9.301,32 điểm. Các thị trường khác từ Ấn Độ, sang Hong Kong, Trung Quốc cùng lần lượt ghi thêm vào quỹ điểm trong khoảng từ 1,6% đến 1,9%.

Chứng khoán châu Âu cũng giữ được sắc xanh ngày thứ tư liên tiếp. Với số mã tăng gấp 2 lần số mã giảm, chỉ số tổng hợp 18 hàn thử biểu khu vực DJ Stoxx 600 ghi thêm 0,2%, lên 260,76 điểm. Phiên này, tất cả các thị trường đóng cửa với sắc xanh trên bảng điện tử. Chứng khoán Pháp và Đức cùng tăng 0,3%.

Hàn thử biểu FTSE 100 của Anh nhích 0,2%. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Liên đoàn các công ty Anh (EEF) – Cơ quan trực thuộc chính phủ chuyên trách quản lý các hoạt động sản xuất, sản xuất công nghiệp của nước này trong quý 3 bất ngờ tăng trưởng với tốc độ tốt nhất kể từ khi chính phủ Anh tiến hành các khảo sát năm hồi 1995. Đồng thời, nền kinh tế Anh cũng sẽ mở rộng với tốc độ tốt nhất kể từ năm 2001.

Phiên đêm qua, chứng khoán Mỹ đóng cửa nghỉ lễ.

Trên các thị trường hàng hóa, giá vàng thế giới không nhiều biến động. Cụ thể, giá kim loại quý giao kỳ hạn tháng 12 trên sàn giao dịch hàng hóa London nhích nhẹ dưới 0,1%, lình xình quanh 1.251,2 đôla một ounce. Thống kê từ đầu năm, giá vàng đã nhảy vọt tới 14% và mốc đỉnh cao lịch sử mọi thời đại được thiết lập tại 1.265,3 đôla hôm 21/6.

Các hoạt động giao dịch trên thị trường dầu mỏ cũng kém nhộn nhịp. Giới đầu cơ đẩy mạnh chốt lời vàng đen giữa những hoài nghi về nhu cầu tiêu dùng năng lượng của người Mỹ sẽ chững lại do mùa nghỉ hè du lịch đã gần đi đến hồi kết. Trên sàn giao dịch NYMEX, giá dầu thô ngọt nhẹ giao kỳ hạn tháng 10 trượt 64 cents (0,9%), xuống 73,69 đôla một thùng. Khối lượng các hợp đồng thỏa thuận sụt mạnh 52% so với phiên cuối tuần trước.

Đồng euro đi xuống ngày thứ hai liên tiếp do giới đầu tư thế giới chuyển dịch sự chú ý sang các tài sản có độ rủi ro cao hơn được neo bằng đồng đôla, qua đó gián tiếp kéo nhu cầu đồng bạc xanh tăng cao. Trên sàn giao dịch ngoại hối London, mỗi euro đổi được 1,2837 đôla, co hẹp 0,6%. So với yen Nhật, tỷ lệ hoán đổi giữa euro và đồng yen giảm xuống còn 81,14 yen từ mức 84,21 yen lúc mở cửa. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 0,1%.

Theo Nguyễn Hùng (VNE)