Chứng khoán châu Á giảm mạnh do Thủ tướng Nhật từ chức

Cổ phiếu của Tập đoàn Sony giảm 2,2%; Mitsui & Co. giảm 7,2% và Bank of China Ltd. Giảm 6,1%.



Tính tới 12h50 sáng 2/6 (giờ Tokyo), chỉ số MSCI Asia Pacific Index giảm 0,7% xuống 111,44 điểm.



Chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm 0,6%.



“Thật khó có thể nói rằng nền kinh tế Nhật sẽ tốt lên sau thay đổi này. Về dài hạn, tôi vẫn có cảm nhận về một sự bất ổn”, Ayako Sera - chiến lược gia của Sumitomo Trust & Banking Co. - một tập đoàn đang quản lý khối tài sản lên tới 307 tỷ USD nói.



Chỉ số tổng hợp Shanghai của Trung Quốc trong khi đó giảm 1,6%, còn Hang Seng của Hong Kong giảm 0,4%. Chỉ số Taiex của Đài Loan giảm 0,4.



Trong tháng vừa qua, chỉ số MSCI Asia Pacific Index của khu vực châu Á Thái Bình Dương giảm tổng cộng 9,8% do lo ngại về tình hình thâm hụt ngân sách tại một số nước châu Âu và về các biện pháp quản lý thị trường bất động sản của Trung Quốc.





Theo Mạnh Hà (VNN/ Bloomberg)