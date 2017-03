Chứng khoán Mỹ, châu Âu hạ nhiệt

Áp lực chốt lời đến từ 4 phiên tăng điểm mạnh liền trước đó, xuất hiện ngay từ những phút đầu khi thị trường mở cửa. Nỗi lo thị trường việc làm bùng phát trở lại sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố số lượng người thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 9/10 bất ngờ tăng 13.000 lên 462.000, trái ngược với dự báo giảm của các chuyên gia. Trong khi đó, số lượng hồ sơ nhà bị tịch biên được tiếp quản bởi các nhà băng Mỹ trong tháng 8 đã tăng mạnh 3%. Như vậy cứ 371 căn nhà tại Mỹ thì có 1 căn nhận thông báo thu hồi.

Điểm nhấn đáng chú ý trong phiên giao dịch tưởng chừng tồi tệ của Phố Wall chính là lực cầu bắt đáy ồ ạt trong những giờ giao dịch cuối cùng. Thanh khoản thị trường nhảy vọt lên 9,04 tỷ cổ phiếu chuyển nhượng, vượt xa mức bình quân 8,08 tỷ trong quý 3. Chốt phiên, chỉ số Dow Jones Industrial co hẹp đà giảm về mức 1,51 điểm, chốt tại 11.094,57 điểm. Hàn thử biểu Standard & Poor 500 hạ 0,4%, xuống 1.173,81 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite thoái lui 0,2%, đóng cửa tại 2.435,38 điểm.

Ở bờ kia Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu cũng hạ nhiệt sau khi tái lập mốc cao nhất trong hơn 1 tháng. Chỉ số tổng hợp 18 hàn thử biểu khu vực MSCI thoái lui 0,2%, xuống 265,68 điểm. Như vậy chỉ số này vẫn kém 2,3% so với mức đỉnh cao trong năm nay được thiết lập hôm 15/4. Sắc đỏ trải khắp trên 16 bảng điện tử các thị trường, tuy nhiên độ điều chỉnh tương đối hẹp. Chứng khoán Anh hạ 0,4%. Các thị trường Đức và Pháp lần lượt mất 0,3% và 0,2%.

Trong khi đó, chứng khoán châu Á nhảy vọt lên mức đỉnh cao 26 tháng. Với đồng loạt chỉ báo của 10 nhóm ngành công nghiệp bật xanh, chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực MSCI thăng hoa 1,9%, hứng khởi chinh phục mốc 132,1 điểm. Thống kê từ đầu tháng 10 đến nay, chỉ số này đã tăng được 4,6% giá trị.

Tại Tokyo, phong vũ biểu Nikkei 225 tăng tốc ngay từ những phút đầu mở cửa, bật thêm 1,9%, tái vượt ngưỡng 9.500 điểm, chốt tại 9.583,51 điểm. Các bảng điện tử gồm S&P ASX 200 của Australia và Hang Seng của Hong Kong cùng bứt phá 1,7%. Thị trường cổ phiếu Trung Quốc ghi nhận phiên xanh màu thứ sáu liên tiếp, đóng cửa Shanghai Composite dương 0,7%.

Chứng khoán Hàn Quốc khởi sắc 1,3% sau thông tin Ngân hàng Trung ương (BOK) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 2,25% tháng thứ ba liên tiếp. Trước đó, hầu hết thị trường kỳ vọng chính quyền Seoul sẽ nâng lãi suất cho vay.

Những phỏng đoán về khả năng Cục dự trữ Liên bang (FED) sớm thông qua quyết định nới lỏng tiền tệ được nhắc đến nhiều hơn trên thị trường ngoại hối New York, sau khi các số liệu kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu hồi phục kém bền vững. Tỷ lệ hoán đổi giữa đôla và yen Nhật co hẹp 0,4%, xuống 81,47 yen. Trong khi đó, so với đồng euro, đồng bạc xanh mất 0,9% giá trị. Mỗi euro đổi được 1,4083 đôla.

Giá dầu thế giới gặp ngưỡng kháng cự mạnh tại 83 đôla. Sau nhiều nỗ lực tăng điểm bất thành trong phiên, giá vàng đen giao kỳ hạn tháng 11 trên sàn giao dịch hàng hóa New York chốt tại 82,62 đôla một thùng, giảm nhẹ 7 cents vào chung cuộc. Thị trường dầu thô đón tin xấu về nhu cầu năng lượng của nước Mỹ tiếp tục giảm 0,7% trong tuần trước, xuống mức bình quân 18,3 triệu thùng một ngày – thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.

Theo Nguyễn Hùng (VNE)