Chứng khoán Mỹ có tuần tốt nhất 12 tháng

Thị trường chứng khoán Mỹ vừa có tuần tăng điểm tốt nhất trong suốt một năm qua, khi các nhà đầu tư đặt niềm tin vào báo cáo doanh thu vững mạnh của các công ty lớn. Dow Jones Industrial Average tăng 59 điểm, tương đương 0,6% trong ngày thứ sáu, đánh dấu tuần tăng điểm tới 5,3%, cao nhất kể từ ngày 17/7/2009. S&P 500 tăng 5,4% trong tuần qua trong khi Nasdaq tăng 5%.

Chứng khoán Mỹ cũng trở nên hứng khởi hơn với thông tin Google được gia hạn giấy phép hoạt động tại Trung Quốc. Cổ phiếu của Google tăng 2,4% sau tin trên. Hôm qua, cứ 4 mã tăng thì mới có một mã giảm trên sàn New York Stock Exchange.

Trước đó vào đầu ngày, hầu hết thị trường chứng khoán châu Á cũng đi lên sau tin tích cực về lao động Mỹ. Chốt tuần, Nikkei 225 của Nhật nhích 0,01% lên 9.536.24 điểm và Kospi của Hàn Quốc tăng 0,4% lên 1.705,12.

Đồng euro trượt xuống so với đôla Mỹ trong ngày thứ 6 nhưng vẫn chốt tăng 0,6% so với đầu tuần. Chốt ngày thứ 6, mỗi euro tương đương 1,2640 đôla, mất giá so với mức 1,2703 USD cuối ngày thứ 5. Euro cũng mất điểm so với yen Nhật, từ 112,27 yen xuống 112,07 yen chốt tuần.

Dầu thô cũng phục hồi trở lại, lên 76,09 USD một thùng trong ngày hôm qua.

Thứ sáu, hãng tìm kiếm khổng lồ của Mỹ Google cho biết họ đã được cấp phép hoạt động trở lại tại Trung Quốc, thị trường Internet lớn nhất thế giới. Tháng 3 vừa rồi, Google tuyên bố sẽ ngừng hoạt động tại Trung Quốc nếu nước này không dỡ bỏ hệ thống kiểm duyệt Internet. Tuy nhiên, Trung Quốc kiên quyết không dỡ bỏ và Google cũng sớm nhận thấy rằng họ cần phải quay lại thị trường màu mỡ này.

Hy Lạp sẽ tiến hành đấu giá trái phiếu chính phủ

Vào ngày 13/7,thời hạn 6 tháng với tổng trị giá 1,25 tỷ euro (1,58 tỷ USD). Đây là kế hoạch bán trái phiếu chính phủ mới nhất kể từ khi nước này được Liên minh châu Âu và IMF cứu giúp bằng một khoản vay trị giá 110 tỷ euro.

Juergen Stark, một chuyên gia kinh tế trưởng của ECB nhận xét thời kỳ tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng nợ nần châu Âu đã qua. "Những số liệu mới nhất cho thấy đà phục hồi kinh tế sau suy thoái vẫn đang tiếp diễn", ông nhận xét. Cũng trong ngày, Chủ tịch ECB chỉ trích báo cáo mới nhất của IMF đã đánh giá thấp thực trạng kinh tế của châu Âu.

Từ đầu năm đến nay, đã có 90 ngân hàng Mỹ phải đóng cửa, theo báo cáo mới của Cơ quan bảo hiểm tiền gửi liên bang FDIC. Hai nạn nhân mới nhất là ngân hàng Home National Bank ở Oklahoma với 645 triệu USD tài sản và U.S.A. Bank ở New York với 193 triệu USD tài sản.

Theo Thanh Bình (VNE)