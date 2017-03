Chứng khoán Mỹ lập đỉnh cao mới mọi thời đại

Bầu không khí phấn chấn bao trùm các sàn chứng khoán Mỹ



Theo Thanh Tùng (DT)



Theo BBC, trong ngày hôm nay chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Ben Bernanke sẽ có phiên điều trần trước quốc hội về triển vọng của kinh tế Mỹ. Tuy nhiên các nhà đầu tư tin rằng Fed sẽ không thay đổi chính sách bơm tiền để kích thích kinh tế hiện nay sau nhận định của các chủ tịch Fed khu vực St. Louis và New York.Chốt phiên đêm qua, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng thêm 0,34% để đóng cửa ở mức kỷ lục 15.387,58 điểm. S&P 500 cũng tăng thêm 0,17% lên mức cao chưa từng có 1.669,16 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq thì chốt phiên ở mức 3502,12 điểm, cao nhất từ tháng 10/2000.Theo CNBC, trong một bài phát biểu tại Đức, chủ tịch của Fed tại khu vực St. Louis James Bullard khẳng định nước Mỹ nên “tiếp tục chương trình nới lỏng định lượng hiện tại, điều chỉnh tốc độ mua vào một cách hợp lý có tính đến các dữ liệu sắp tới bao gồm tình hình kinh tế và lạm phát”, ông Bullard nói.Việc ông Bullard, một người bị xem là thường nghiêng về khả năng dừng hỗ trợ nền kinh tế, có nhận định như trên khiến thị trường thực sự phấn chấn. Các nhà đầu tư càng thêm tự tin sau khi chủ tịch Fed khu vực New York William Dudley tuyên bố: “Tôi tin rằng chúng ta nên sẵn sàng điều chỉnh quy mô của chương trình mua vào để có thể giúp cải thiện đáng kể triển vọng của thị trường việc làm trong bối cảnh giá cả ổn định”Ông Dudley cũng nói thêm rằng: “Để làm việc này, chúng ta có thể điều chỉnh tốc độ mua vào lên hoặc xuống khi thị trường lao động và triển vọng lạm phát có thay đổi lớn”.Kể từ khi được triển khai đến nay, chương trình nới lỏng định lượng lần 3 của Fed với quy mô 85 tỷ USD/tháng chính là động lực giúp thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm. Các nhà đầu tư luôn lo lắng mỗi khi có thông tin Fed điều chỉnh giảm hoặc dừng chương trình này.Được hưởng lợi lớn nhất trong đợt tăng giá đêm qua là Home Depot, tập đoàn nâng cấp nhà lớn nhất thế giới sau khi họ điều chính tăng triển vọng lợi nhuận. Cổ phiếu của Home Depot đã tăng hơn 2%. Ngân hàng JPMorgan cũng nằm trong nhóm cổ phiếu lên gia smạnh với mức tăng 1%, lên mức cao nhất 52 tuần sau khi CEO của ngân hàng này vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của cổ đông .Theo nhân định của ngân hàng Goldman Sachs, chỉ số S&P 500 có thể lên mức 1750 điểm vào cuối năm, tăng 5% so với mức đóng cửa phiên đầu tuần. Trong 12 tháng tới, ngân hàng này dự báo S&P 500 sẽ lên tới 1825 điểm.