Chứng khoán Phố Wall, châu Á biến động trái chiều

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/1, ba chỉ số chính của Phố Wall biến động trái chiều, trong đó chỉ số S&P 500 ghi thêm 3,76 điểm, tương ứng tăng 0,29%, lên 1.281,06 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng tiến thêm 21,50 điểm (0,81%) lên 2.669,86 điểm.



Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones lại lội ngược dòng khi vào cuối phiên lại trượt dài để rồi kết thúc trong sắc đỏ, song độ "mất mát" khá khiêm tốn, chỉ có 2,72 điểm (0,02%) xuống 12.415,70 điểm.



Hỗ trợ cho các cổ phiếu trong phiên này là số liệu tích cực từ thị trường việc làm Mỹ, với khu vực tư nhân tuyển thêm đến 325.000 việc làm trong tháng 12/2011, cao hơn nhiều so với dự đoán trước đó của các chuyên gia. Báo cáo việc làm hàng tuần của chính phủ cũng cho thấy số người thất nghiệp đã giảm đều đặn trong suốt hai tháng gần đây.



Tuy nhiên, "bóng ma" Eurozone vẫn tiếp tục ám ảnh các thị trường khi đồng euro tiếp tục mất giá do những lo ngại ngày càng gia tăng về hệ thống ngân hàng của Tây Ban Nha, cùng đợt đấu giá trái phiếu chính phủ không thành công của Pháp hôm 5/1.



Tại châu Âu, các thị trường chứng khoán chủ chốt của khu vực vẫn ngập trong sắc đỏ, do những lo ngại mới đến từ Italy và Tây Ban Nha khi hai nước này đang phải đối mặt với những khó khăn nan giải của cuộc khủng hoảng nợ công Eurozone.



Đóng cửa phiên 5/1, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,78% xuống 5.624,26 điểm, chỉ số CAC 40 của Pháp mất 1,75% xuống 3.144,91 điểm và chỉ số DAX của Đức cũng trượt 0,25% xuống 6.095,99 điểm.



Mở đầu phiên giao dịch ngày 6/1 trên các thị trường chứng khoán châu Á, hiện đang có những diễn biến trái chiều tại các sàn giao dịch chủ chốt của khu vực.



Ở chiều đi lên có chứng khoán Trung Quốc với mức tăng nhẹ 0,23% ngay từ đầu phiên, chủ yếu do sự tăng giá của các cổ phiếu ngành năng lượng. Tuy nhiên, mức tăng có phần hạn chế do các nhà đầu tư vẫn lo ngại về khả năng cạn kiệt tiền mặt.



Tại thời điểm này, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải đang tạm đứng ở mức 2.153,29 điểm, tăng 4,844 điểm (tương ứng 0,23%).



Ở chiều đi xuống là hai sàn Hong Kong và Nhật Bản, với chỉ số Hang Sheng của Hong Kong mất ngay 0,28% vào lúc mở cửa (-53,01 điểm) xuống 18.760,40 điểm; còn Nikkei 225 của Nhật Bản cũng nối gót đà mất điểm khi bốc hơi 44,12 điểm (-0,52%) xuống 8.444,59 điểm. Nỗi lo về vấn đề nợ công khu vực Eurozone vẫn là nguyên nhân chính đẩy giá các cổ phiếu đi xuống tại hai sàn này.





Theo Thùy Chi (TTXVN/Vietnam+)