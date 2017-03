Chứng khoán thế giới bật mạnh trong ngày đầu năm

Tấm biển lớn có hình con bò và mũi tên - tượng trưng cho sự đi lên của thị trường chứng khoán - được treo bên ngoài Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc tại thủ đô Seoul hôm 3/1. Ảnh: CNN.

Một cuộc khảo sát về tình hình sản xuất của Viện Quản lý Ngân sách Mỹ cho thấy hoạt động sản xuất của giới doanh nghiệp tăng liên tục trong 17 tháng qua. Trong khi đó, Bộ Thương mại Mỹ thông báo mức chi tiêu của ngành xây dựng tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6. Đây là hai bằng chứng mới nhất về việc nền kinh tế Mỹ đang hồi phục nhanh.

Chỉ số Dow Jones lấy thêm 0,94% số điểm, trong khi Standard & Poor's 500 và Nasdaq tăng lần lượt 1,23% và 1,76%. Với số điểm 2264,71, chỉ số Nasdaq 100 đạt mức cao nhất kể từ tháng 1/2001.

Tâm trạng hứng khởi cũng tràn ngập các thị trường chứng khoán bên kia bờ Đại Tây Dương sau khi một báo cáo cho thấy tình hình sản xuất của châu Âu tăng trong năm ngoái. Chỉ số CAC-40 của Pháp dẫn đầu với mức tăng 2,53%, còn DAX của Đức lấy thêm 1,1%. Các sàn giao dịch chứng khoán tại Anh vẫn đóng cửa hôm qua. Xu thế tăng điểm cũng diễn ra tại Thụy Sĩ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bỉ, Nga.

Sản xuất xe hơi là một trong những ngành công nghiệp chứng kiến sự tăng giá mạnh mẽ của cổ phiếu. Chẳng hạn, cổ phiếu của hãng BMW tại Đức tăng hơn 3,1%, còn cổ phiếu của PSA Peugeot Citroen tại Pháp tăng 3%.

Sắc xanh bao phủ các thị trường châu Á. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong lấy thêm 1,7%, còn Kospi của Hàn Quốc tăng 0,9%. NSE 50 của Ấn Độ nhích thêm 0,4%. Hiện tượng tăng điểm cũng diễn ra tại Singapore, đảo Đài Loan. Các thị trường chứng khoán tại Nhật Bản, Australia, New Zealand, Trung Quốc đại lục, Thái Lan vẫn đóng cửa do người dân nghỉ lễ nhân dịp đầu năm mới.

Kết quả khảo sát hàng tháng vừa được công bố cuối tuần trước cho thấy hoạt động sản xuất hàng hóa tại Trung Quốc giảm lần đầu tiên trong 5 tháng qua. Thông tin này khiến giới đầu tư cảm thấy bớt lo ngại về việc chính phủ Trung Quốc sẽ tiến hành thêm các biện pháp, như tăng lãi suất, để kiềm chế lạm phát song lại làm cản đà tăng trưởng kinh tế.

Một tin vui khác tại châu Á là tốc độ tăng trưởng kinh tế của Singapore năm ngoái đạt mức cao kỷ lục là 14,7%. Nền kinh tế của nước này từng tăng trưởng âm trong năm 2009. Trước đó mức tăng trưởng cao nhất của Singapore là 13,8% vào năm 1970.

"Với tốc độ tăng trưởng 14,7%, Singapore là nền kinh tế phat triển nhanh nhất tại châu Á trong năm 2010", Alvin Liew, một nhà kinh tế của ngân hàng Standard Chartered, nhận định.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế khẳng định chỉ có Qatar - với tốc độ tăng trưởng 16% - phát triển nhanh hơn Singapore trong năm ngoái. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 191 tỷ USD trong năm 2009.

Giá dầu tăng 0,08% lên mức 91,62 USD mỗi thùng, mức cao nhất trong hai năm, do giới đầu tư kỳ vọng sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ sẽ làm tăng cầu dầu thô. Giá vàng cũng tăng 0,11% lên mức 1,422,6 USD mỗi ounce. USD tăng giá so với yen song lại giảm so với euro.

