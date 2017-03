Chứng khoán thế giới lao dốc

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống 9,4% tháng trước, thấp hơn so với mức 9,8% hồi tháng 11 và thấp nhất trong 19 tháng qua. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn so với kỳ vọng của giới phân tích, bởi số lượng việc làm được tạo ra trong tháng 12 giảm so với tháng trước. Điều này tác động xấu tới tâm lý của giới đầu tư. Chỉ số Dow Jones và Nasdaq mất 0,19% và 0,25%, còn S&P 500 giảm 0,18%.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, các chỉ số chứng khoán cũng đồng loạt lao dốc sau khi các báo cáo cho thấy số lượng việc làm mới được tạo ra trong tháng 12 tại Mỹ thấp hơn so với kỳ vọng. Chỉ số FTSE 100 tụt 0,6%, còn CAC40 của Pháp và DAX của Đức giảm 1% và 0,5%. Mất điểm cũng là xu thế tại Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ. Nga là một trong số ít các thị trường chứng kiến sắc xanh. Hôm qua, Eurostat - cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu thông báo tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý III năm ngoái của khu vực sử dụng đồng euro là 0,3% - thấp hơn 0,1% so với quý II do lượng tiền đầu tư giảm và các hộ gia đình thắt chặt chi tiêu. Điều đó cũng có nghĩa là mức tăng trưởng của khu vực sử dụng đồng euro chỉ bằng một nửa so với Mỹ (0,6%) và thua xa Nhật Bản (1,1%). Sự chững lại của nền kinh tế trong quý III năm ngoái thể hiện rõ nhất ở Đức. Nếu như trong quý II nền kinh tế lớn nhất châu Âu tăng tới 2,3% thì trong quý III con số đó chỉ còn 0,7%. Cơ quan Thống kê liên bang Đức cho biết, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 11/2010 của nước này tăng 0,5% lên 115,2 tỉ USD - mức cao nhất trong hai năm. Sự tăng lên của kim ngạch nhập khẩu cho thấy cầu nội địa cũng tăng. Hai xu thế này thúc đẩy quá trình phục hồi của nền kinh tế hàng đầu châu Âu. Hy Lạp, nước nhận tiền cứu trợ của EU, vẫn đang trong giai đoạn suy thoái. Trong quý III nền kinh tế Hy Lạp tiếp tục giảm 1,3% so với quý II. Châu Á chứng kiến diễn biến trái chiều của các thị trường chứng khoán. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản nhích thêm 0,1%. Sự giảm giá của đồng yen là nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán Nhật Bản đi lên. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc và Kospi của Hàn Quốc tăng 1,1%. Xu thế mất điểm diễn ra tại Hong Kong, Australia, Ấn Độ. Hai đại gia tài chính của Mỹ là JP Morgan Chase & Co. và Morgan Stanley thông báo Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc đã đồng ý cho họ liên doanh với hai công ty chứng khoán Trung Quốc để tham gia kinh doanh trên thị trường chứng khoán tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Hai công ty liên doanh mới sẽ giúp khách hàng địa phương bán cổ phiếu và trái phiếu tại thị trường nội địa. Các đối tác ngoại chỉ được nắm 1/3 số vốn. Morgan Stanley từng mua cổ phần của ngân hàng đầu tư đầu tiên tại Trung Quốc, China International Capital Corp. Nhưng họ đã bán hết cổ phần năm ngoái để đầu tư vào công ty mới, nơi họ có quyền kiểm soát lớn hơn về mặt quản lý. Luật pháp Trung Quốc quy định mỗi định chế nước ngoài chỉ được liên kết với một định chế trong nước. Theo Minh Việt (VNE)