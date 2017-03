Chứng khoán thế giới lao dốc vì Trung Quốc

Các nhà môi giới chứng khoán tại sàn giao dịch New York, Mỹ.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc thông báo tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại sẽ thêm 0,5% để kiềm chế lạm phát, làm nguội thị trường bất động sản và cơn sốt vay tiền. Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 15/11. Giới đầu tư lo ngại quyết định mới của Ngân hàng trung ương Trung Quốc chỉ là sự khởi đầu cho một chiến dịch thắt chặt tiền tệ.

Mặc dù vậy, sắc xanh trở lại các sàn giao dịch tại Mỹ vào buổi chiều nhờ hàng loạt thông tin tích cực của nền kinh tế. Các báo cáo mới nhất cho thấy thâm hụt thương mại của Mỹ giảm trong tháng 9 dù vẫn lớn hơn so với mức thâm hụt cùng kỳ năm ngoái. Số người xin trợ cấp thất nghiệp vào tuần trước giảm tới mức thấp nhất trong 4 tháng. Mức giảm này lớn hơn cả dự đoán của giới phân tích. Trong khi đó, cựu chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), ông Alan Greenspan hôm qua tuyên bố Washington đang theo đuổi chính sách làm suy yếu đồng USD để thúc đẩy xuất khẩu.

Những thông tin trên khiến mối quan ngại của giới đầu tư dường như tan biến. Chỉ số Dow Jones tăng nhẹ 0,09%, còn chỉ số Nasdaq và S & P 500 lần lượt nhích thêm 0,62% và 0,44%.

Ở phía bên kia Đại Tây Dương, xu hướng bán tháo lan rộng do giới đầu tư lo ngại về quyết định tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc của Ngân hàng trung ương Trung Quốc và tình hình nợ công tồi tệ của Ireland. Chỉ số FTSE 100 của Anh mất 1% trong bối cảnh Ngân hàng trung ương cảnh báo nền tương lai của nền kinh tế đảo quốc sương mù vẫn chưa rõ ràng. Mặc dù hội đồng cố vấn kinh tế của chính phủ Đức dự đoán nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng mạnh mẽ ở mức 3,7% trong năm 2010, chỉ số DAX vẫn giảm 1%. Chỉ số CAC-40 của Pháp giảm 1,5% trong ngày Tổng thống Nicolas Sarkozy ký luật cải cách hệ thống hưu trí mà theo đó tuổi nghỉ hưu sẽ tăng từ 60 lên 62.

Tại châu Á, các chỉ số diễn biến trái chiều. Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,4% dù đồng yen tăng giá khiến các công ty xuất khẩu đối mặt với khó khăn lớn hơn trong việc cạnh tranh ở nước ngoài. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc lấy thêm 1,1% trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh kinh tế G20 bắt đầu khai mạc tại nước này. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite mất 0,6%, còn Hang Seng của Hong Kong và S&P/ASX 200 của Australia cùng giảm 0,9%.

Giới quan sát cho rằng, tại hội nghị G20 Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ phải bảo vệ kế hoạch bơm 600 tỷ USD vào hệ thống tài chính của FED để kích thích giới doanh nghiệp vay tiền và đẩy đà tăng trưởng kinh tế. Một số nước phàn nàn rằng kế hoạch của FED sẽ mang đến lợi thế không công bằng cho hàng hóa Mỹ trên thị trường thế giới. Ông Obama khẳng định chính sách tạo thêm việc làm của Mỹ sẽ là đóng góp quan trọng nhất của Washington đối với quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc tăng lên mức cao thứ hai trong năm vào tháng 10. Thực tế này có thể khiến các nước gia tăng áp lực đối với các biện pháp kiểm soát tiền tệ của Trung Quốc trong hội nghị thượng đỉnh kinh tế G20 tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc và Mỹ chấm dứt ngày thứ ba trong vòng đàm phán nhằm hoàn tất hiệp định thương mại tự do đã bị trì hoãn trong ba năm qua. Tuy nhiên, đại diện của hai nước không đạt được bất kỳ tiến triển nào.

USD tiếp tục tăng giá so với đồng euro do những thông tin tích cực về nền kinh tế Mỹ và dự đoán không lạc quan của giới phân tích về tình trạng nợ công của một số nước trong khu vực đồng euro. Đồng Mỹ kim cũng tăng giá so với đồng yen, song giảm so với đồng bảng Anh và CAD. Giá dầu mỏ tăng 0,01% lên mức 87,82 USD/thùng, còn giá vàng vẫn duy trì ở mức 1,399 USD/ounce.

