Chuyên gia hạ thấp dự báo tốc độ tăng GDP của Mỹ

Thông báo của JPMorgan Chase gửi cho các khách hàng ngày 5/6 cho biết ngân hàng này đã hạ mức tăng GDP của kinh tế Mỹ trong quý III/2012 xuống 2%, thay vì 3% như dự báo trước đây và tốc độ tăng GDP cả năm 2012 có thể chỉ đạt 2,1% so với mức dự báo 2,3% trước đây.



Nhà kinh tế hàng đầu của công ty BNP Paribas ở thành phố New York, bà Julia Coronado cũng hạ mức dự báo tăng GDP của Mỹ trong quý II/2012 từ 2,5% xuống 2,2% và cả năm 2012 từ 2,4% xuống 2,2%.



Trong tháng Tư, sau ba tháng hoạt động kinh tế liên tục mở rộng, Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã nâng mức dự báo tăng GDP năm 2012 từ 2,5% lên 2,7%.



Tốc độ tăng GDP của Mỹ trong quý I/2012 chỉ đạt 1,9% so với mức tăng 3% của quý cuối cùng năm 2011.



Chuyên gia kinh tế Michael Feroli cho biết lý do JBMorgan Chase hạ tới 1% tốc độ tăng GDP là vì các dữ liệu kinh tế mới nhất là đáng thất vọng, trong đó tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Năm vừa qua tăng lên mức 8,2% so với 8,1% trong tháng Tư.



Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 6/2011, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tăng trở lại.



Với 69.000 việc làm, tháng Năm cũng là tháng thứ ba liên tiếp số lượng việc làm được tạo ra ở mức thấp đáng thất vọng, chưa bằng một nửa so với dự báo của các nhà phân tích.



Thu nhập của người lao động Mỹ trong tháng Tư chỉ tăng 0,2%, mức tăng thấp nhất trong 5 tháng qua.



Các chuyên gia cảnh báo cuộc khủng hoảng nợ ngày càng xấu hơn tại khối 17 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu có nguy cơ làm giảm kim ngạch xuất khẩu, khiến tốc độ tăng GDP của Mỹ có thể còn chậm hơn.



Tốc độ tăng GDP chậm lại tại các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil cũng sẽ có những tác động không nhỏ vào đà phục nồi của nền kinh tế Mỹ.





(TTXVN)