Công ty Điện lực Tokyo cần khẩn cấp 1.500 tỷ yen

TEPCO đã tiếp cận tập đoàn ngân hàng Sumitomo Mitsui, Mizuho Corporate Bank, ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ và ngân hàng tín thác Mitsubishi UFJ Trust and Banking Co. để vay tiền nhằm đối phó với sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ở tỉnh Fukushima sau vụ thiên tai trên.

Các nguồn tin (yêu cầu giấu tên) cho hay, Sumitomo Mitsui có thể cấp các khoản vay có tổng trị giá khoảng 600 triệu yen cho TEPCO, Mizuho Corporate Bank sẽ cho vay khoảng 500 tỷ yen, trong khi ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ sẽ cấp khoảng 300 tỷ yen.

Ngoài ra, các ngân hàng Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., Sumitomo Trust & Banking Co., Chuo Mitsui Trust and Banking Co. và Shinkin Central Bank cũng đang cân nhắc việc cấp tín dụng cho TEPCO.

Sóng thần nhấn chìm khu dân cư tại Natori, quận Miyagi ngày 11/3/2011. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trước đây, TEPCO chủ yếu huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu công ty. Tuy nhiên, việc phát hành trái phiếu đã trở nên khó khăn hơn sau các sự cố liên tiếp ở Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, nên TEPCO đã quyết định vay vốn từ các ngân hàng.

Trước đó, các hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Japan K.K. và Standard & Poor's đã hạ chỉ số định mức tín dụng dài hạn của TEPCO với lý do tình hình tài chính của công ty này ngày càng xấu đi sau các sự cố nói trên.

Hiện TEPCO có kế hoạch sửa chữa các nhà máy nhiệt điện để bù đắp lượng điện thiếu hụt do sự cố ở các nhà máy điện hạt nhân. Điều này có thể khiến khiến chi phí mua dầu nặng và các nhiên liệu khác để sản xuất điện của TEPCO tăng vọt.

Theo Thanh Tùng (TTXVN/Vietnam+)