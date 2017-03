Credit Suisse: Giá vàng sẽ còn cao tới năm 2014

Money Morning dẫn phân tích của Công ty dịch vụ tài chính Thụy Sỹ Credit Suisse nhận định rằng giá vàng sẽ vững ở mức cao như hiện nay vòng ít nhất bốn năm nữa.

Credit Suisse dự báo đến năm 2014, giá vàng sẽ ở mức 1.300 USD/ounce, so với mức tương ứng 1.120 USD/oune đưa ra trước đó.

Money Morning cho rằng đây có thể là một dự báo táo bạo, vì vàng đã được giao dịch ở mức gần 1.200 USD/ounce.

Tuy nhiên, dự báo này có tác động mạnh đến các nhà khai thác vàng, do giá cổ phiếu các công ty khai thác vàng dựa trên kỳ vọng lợi nhuận trong tương lai. Bằng việc khẳng định giá vàng không thể giảm trong tương lai, giá cổ phiếu của các công ty khai thác vàng có thể tăng lên.

Credit Suisse cho rằng giá vàng tăng là do cuộc khủng hoảng nợ và nguy cơ suy thoái mới, có đến 80% khả năng sẽ có sự suy giảm định lượng, tỷ lệ vàng/tiền giảm do việc in thêm tiền. Động thái này cùng với một số chính sách khác có thể khiến lạm phát tăng, nên vàng càng trở thành nơi trú ẩn đầu tư an toàn.

Bên cạnh đó, việc ngân hàng trung ương các nước giữ lãi suất cơ bản ở mức thấp cũng làm cho giá vàng tăng. Lịch sử cho thấy giá vàng tăng khi lãi suất ngắn hạn ở mức dưới 2% (mối quan hệ này được thể hiện đặc biệt rõ ràng trong những năm vừa qua).

Với việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) nhiều khả năng sẽ thực thi chính sách lãi suất thấp cho đến hết năm 2012. Nếu điều chỉnh so với lạm phát, lãi suất thực có thể rơi vào mức âm, cộng với việc suy giảm về định lượng, việc giá vàng tăng khó có thể kết thúc trong tương lai gần.

Giá vàng tăng còn do sản lượng vàng giảm. Kể từ năm 2001, sản lượng vàng toàn cầu giảm trung bình ở mức 1,3% năm.

Theo nghiên cứu của Credit Suisse, sản lượng vàng giảm là do mục tiêu và hiệu suất khai thác vàng giảm, việc khai thác các mỏ vàng mới trở nên khó khăn và tốn kém hơn.

Credit Suisse cũng dự báo kể từ năm 2013, dù có nhiều dự án mới khai thác mới sẽ được khởi động, nhưng sản lượng vàng toàn cầu sẽ giảm 2,5% mỗi năm. Cầu tăng, cung giảm làm cho giá vàng tiếp tục lên cao là điều khó tránh khỏi.

