Credit Suisse sẽ chấn chỉnh việc kinh doanh lãi suất

Theo kế hoạch, Credit Suisse sẽ cắt giảm những tài sản rủi ro trong lĩnh vực kinh doanh lãi suất từ 16 tỷ USD xuống còn 9 tỷ USD. Một số việc làm cũng có thể bị cắt giảm. Trong 12 tháng qua, Credit Suisse đã sa thải khoảng 2.000 nhân công.



Ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ này vừa thông báo lợi nhuận ròng của ngân hàng trong quý 3/2013 đạt 454 triệu franc Thụy Sĩ (510 triệu USD), tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn kém xa so với dự kiến đạt 803 triệu franc của các nhà phân tích trước đó.



Lợi nhuận trước thuế của Credit Suisse cũng đã tăng cao trong quý 3 vừa qua đạt 685 triệu franc, tăng so với 348 triệu franc một năm trước đó, nhưng con số này vẫn thấp hơn mong đợi của giới phân tích.



Từ đầu năm đến nay, Credit Suisse cho biết đã tiết kiệm được chi phí khoảng 3 tỷ franc.



Trưởng điều hành Brady Dougan cho biết Credit Suisse vẫn có kế hoạch trả cổ tức năm 2013, song không nói rõ tỷ lệ thanh toán. Năm 2012, ngân hàng này đã chi trả phần lớn cổ tức ở mức 0,75 franc - đánh dấu sự trở lại của việc trả tiền mặt sau khi đáp ứng được yêu cầu về tỷ lệ vốn chủ chốt.



Trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng tài chính, các ngân hàng của Thụy Sĩ đã có những động thái nhanh hơn và mạnh mẽ hơn so với đối thủ các nước khác nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào nguồn trợ giúp của chính phủ và tăng vốn dự phòng.





Theo Tố Uyên/Geneva (Vietnam+)