Cuộc chiến khí đốt lại bùng nổ giữa Nga-Ukraine

Hợp đồng mua-bán khí đốt ký năm 2009 và có giá trị 10 năm giữa Ukraine và Nga quy định hàng năm Kiev phải trả cho Mátxcơva tối thiểu số tiền của 33 tỷ m3 "nhiên liệu xanh" bất kể khối lượng khí đốt nhận được trong năm là bao nhiêu. Đến nay, Ukraine trung bình nhập từ Nga khoảng 40 tỷ m3 khí đốt/năm. Trong trường hợp có thay đổi, hai bên phải thông báo cho nhau trước 6 tháng.



Tuy nhiên, chiều 11/1, Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp than Ukraine, ông Yuri Boiko đã bất ngờ thông báo năm nay Ukraine chỉ sẽ mua của Nga 27 tỷ m3 khí đốt.



Đáp lại thông báo này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp khí đốt Nga Gazprom, ông Aleksey Miller khẳng định Ukraine sẽ vẫn phải thanh toán số tiền của 33 tỷ m3 khí đốt như đã thỏa thuận dù chỉ mua 27 tỷ m3.



Ukraine giải thích nước này buộc phải giảm lượng khí đốt mua của Nga do giá mua "nhiên liệu xanh" năm nay bị phía Nga quy định quá cao, khoảng 410 USD/1.000m3, cao hơn nhiều so với giá khí đốt mà Nga bán cho Belarus là 164 USD/1.000m3.



Nga cam kết sẽ xem xét giảm giá bán khí đốt cho Ukraine với điều kiện Kiev phải giảm giá cho thuê Hệ thống vận chuyển khí đốt Ukraine (GTS) hiện ở mức 20 tỷ USD. Mátxcơva coi đây là cái giá "cao ngất ngưởng," chưa kể số tiền khoảng 7-8 tỷ euro mà Nga và Liên minh châu Âu (EU) phải bỏ ra để nâng cấp GTS. Ngoài ra, Nga cũng đòi phía Ukraine giảm giá trung chuyển quá cảnh khí đốt của Nga sang châu Âu.



"Cuộc chiến khí đốt" giữa Nga và Ukraine nảy sinh trong bối cảnh ngày 15/1 tới hai bên dự định bắt đầu vòng đàm phán mới về giá mua-bán nhiên liệu này và triển vọng nâng cấp GTS. Tuy vậy, dư luận đánh giá chưa thấy "chút ánh sáng cuối đường hầm" cho cuộc xung đột này do hai bên vẫn kiên quyết bảo lưu quan điểm của mình trong vấn đề hợp tác liên quan đến "nhiên liệu xanh".





(TTXVN/Vietnam+)