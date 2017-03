Cứu trợ Tây Ban Nha khiến Bỉ phải chi hàng tỷ euro

Ông Vanackere phát biểu rằng khối Eurozone có nghĩa vụ phải phát đi một thông điệp trấn an thị trường tài chính và không còn nhiều thời gian để trì hoãn hành động.



Bộ trưởng Tài chính Bỉ hài lòng với tính thuyết phục mạnh mẽ của thông điệp do Chủ tịch Jean-Claude Juncker của khối Eurozone đưa ra với cam kết sẽ dành một hạn mức lên tới 100 tỷ euro để cứu trợ cho các ngân hàng của Tây Ban Nha. Con số này lớn hơn rất nhiều so với số tiền được đưa ra thảo luận trong các báo cáo trước đây.



Với động thái này, Bộ trưởng Vanackere hy vọng rằng áp lực phải vay vốn với lãi suất cao hơn của Tây Ban Nha sẽ phần nào dịu bớt.



Ông cũng nói rằng việc tham gia vào gói cứu trợ Tây Ban Nha này sẽ làm tăng quy mô nợ công của Bỉ lên thêm khoảng 1 tỷ euro. Bỉ có nghĩa vụ đóng góp 4% của tổng số tiền trong gói cứu trợ dành cho Tây Ban Nha. Số tiền thực tế Bỉ cần đóng góp sẽ phụ thuộc vào quy mô đóng góp của Quỹ Ổn định Tài chính châu Âu (EFSF) và Cơ chế Ổn định châu Âu.



Dự kiến Quỹ EFSF sẽ đóng góp từ 1/3 đến 1/4 tổng số tiền dành cho cứu trợ và phần tham gia của ngân sách Bỉ sẽ là hàng tỷ euro.



Ông Vanackere cũng nhấn mạnh rằng các ngân hàng Tây Ban Nha có nghĩa vụ hoàn trả các khoản vay này và ngoài ra họ còn phải trả một khoản phí để đổi lấy việc được nhận cứu trợ.





Theo Thái Vân/Brussels (Vietnam+)