Đà giảm giá vàng chưa dừng lại

Lúc 6h59 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.218,5 USD, hạ 5,3 USD so với mở cửa. Trước đó, hôm thứ sáu, vàng chịu áp lực giảm mạnh tới 3%.



Trong quý II, các quỹ ETF đã bán ra 404,4 tấn, theo số liệu của Bloomberg. Các nhà đầu tư vàng thông qua quỹ cũng mất 44,7 tỷ USD vì giá giảm.



Theo Bloomberg, thị trường đang hướng đến năm giảm giá đầu tiên trong vòng 13 năm vì giới đầu tư không còn tin vào khả năng bảo toàn tài sản của vàng. Kể từ đầu năm đến nay, giá vàng đã giảm 27%, riêng quý II hạ tới 23%, mức giảm theo quý kỷ lục trong lịch sử.



Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tuyên bố cắt giảm sớm gói nới lỏng tiền tệ là nguyên nhân khiến giá rớt mạnh. Động thái mua bán vàng vật chất ở các thị trường đang được các nhà đầu tư quan tâm. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, thị trường tiêu thụ lớn thứ tư thế giới, nhập khẩu trong tháng tư lên tới 45,5 tấn, cao nhất trong vòng bốn năm rưỡi qua. 60% vàng tại nước này được phục vụ cho nhu cầu trang sức. Tuy nhiên tại Ấn Độ, chính sách hạn chế nhập khẩu khiến lượng vàng đưa vào nước này có thể giảm tới 52% trong quý III.



Trong khi đó ở Trung Quốc, giá vàng giao ngay cao hơn khoảng 37 USD một ounce so với giá tại London. Con số này tăng 16 USD so với cùng kỳ năm ngoái, phần nào chứng tỏ nhu cầu vàng đang đi lên tại Trung Quốc, theo nhận xét của Ngân hàng Standard Bank Group trong báo cáo hôm 3/7.





Theo Thanh Bình (VNE)