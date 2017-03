"Đại gia" bán lẻ Nhật Bản sẽ mua đối thủ cạnh tranh

“Đại gia” bán lẻ điện tử hàng đầu của Nhật Yamada Denki. (Nguồn: Internet)

Theo Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)



Theo nguồn tin công nghiệp, nếu thâu tóm được Best Denki, Yamada Denki có thể đạt mức doanh thu ước tính hơn 2.000 tỷ yen.Yamada Denki, cổ đông lớn thứ hai của Best Denki, sẽ tăng cổ phần của mình tại công ty này lên hơn một nửa so với mức 7% hiện nay. Cái tên Best Denki sẽ vẫn được niêm yết trên thị trường chứng khoán ngay cả khi trở thành một công ty con của Yamada Denki.Kế hoạch trên của Yamada Denki được công bố sau khi đối thủ cạnh tranh hàng đầu của hãng này là Tập đoàn bán lẻ Bic Camera đã mua lại Công ty Kojima hồi tháng 6 vừa qua, trở thành hãng bán lẻ điện tử lớn thứ hai ở Nhật Bản sau Yamada Denki.