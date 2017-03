Đài Loan: Bất động sản bị đánh thuế hàng xa xỉ

Theo luật mới, thuế suất sẽ là 15% đối với những bất động sản được bán lại trong vòng một năm sau khi mua và 10% nếu bán lại trong vòng hai năm. Xe hơi, du thuyền, máy bay, kể cả máy bay hạng nhẹ và trực thăng, có giá trị trên 103.300 USD sẽ chịu thuế suất 10%. Đây cũng là mức thuế đánh vào những sản phẩm từ đồi mồi, mai rùa, san hô, ngà voi, lông thú và sản phẩm có liên quan, hay đồ đạc và những vật dụng liên quan có giá trị vượt quá 17.200 USD.



Hạ nhiệt thị trường bất động sản



Với tổng thu nhập trung bình hàng năm như hiện nay, một đôi vợ chồng trẻ phải làm việc đến 22,4 năm mới tiết kiệm đủ mua một căn hộ chung cư khiêm tốn ở Đài Loan. Giá nhà tăng vọt do một dòng vốn chảy vào các thị trường Đài Loan nói chung và do những doanh nhân Trung Quốc năng động trở lại Đài Loan đầu tư nói riêng. Cả hai hiện tượng có liên quan đến chính sách tiền tệ nới lỏng của các nước phát triển khiến Đài tệ tăng giá, lãi suất thấp và mức thuế đất cao nhất giảm từ 50% cách đây ba năm xuống 10%.



Chính quyền Đài Loan buộc phải can thiệp bằng dự luật thuế mới, nhất là khi cuộc bầu cử các cấp năm 2011 và 2012 đến gần. Cơ quan tài chính của Đài Loan ước tính những thay đổi về thuế sẽ đóng góp cho ngân sách thêm 500 triệu USD.



Ngay cả thông tin về thay đổi thuế suất cũng có tác động trước khi dự luật được phê duyệt, thể hiện ở số lượng giao dịch thị trường nhà đất lao xuống gấp đôi. Thành phố Đài Bắc mới, bao gồm các thành phố vệ tinh và những khu ngoại ô quanh Đài Bắc, giảm giá đến 30%. Tháng rồi, giá nhà trong những khu vực khác nhau ở Đài Loan giảm từ 3% đến 6%. Những người mua tiềm năng chờ giá nhà giảm nhiều hơn nữa, có lẽ khoảng từ 5% đến 10% ở Đài Bắc và đến 20% ở thành phố Đài Bắc Mới.



Do người sở hữu vội vã bán nhà thứ hai trước khi dự luật được thông qua, con số nhà sẵn có để cho thuê giảm đi, đẩy giá cho thuê ở Đài Bắc tăng 9,3% chỉ trong tháng 3.



Bất động sản thương mại không được cho là bị tác động bởi những thay đổi về thuế, vì thị trường này phần lớn gồm những tổ chức và cơ quan có nhu cầu đầu tư dài hạn.



Cách đánh thuế mới nhằm ngăn ngừa hiện tượng đầu cơ bất động sản. Tác động phụ là giới môi giới bị thua lỗ, mất việc. 10% trong số 5.000 công ty môi giới bất động sản dự kiến là đóng cửa, khoảng 10.000 người có thể mất việc, 80.000 công nhân trong các ngành công nghiệp sản xuất ximăng, sơn và xây dựng dân dụng cũng sẽ bị tác động.



Một biện pháp chưa đủ



Theo giáo sư Chang Chin-Oh, thuộc khoa kinh tế đất đai, đại học Chengchi Đài Bắc, thuế suất cao rõ ràng sẽ có hiệu quả, bởi vì cho đến nay, chính những nhà đầu tư ngắn hạn làm giá nhà ở miền bắc Đài Loan vượt xa giới hạn hợp lý. Tuy nhiên, chỉ có một biện pháp thì sẽ không đủ để hạ nhiệt thị trường”.



Giáo sự Chen Ying-chien tại viện Luật và chính phủ phân tích, cách đánh thuế mới xuất phát từ nhận định của chính phủ là đa số dân chúng xem mình là nạn nhân của tình trạng giá nhà đất tăng vọt. Phát biểu của Chen hàm ý tình hình này diễn ra chủ yếu ở miền trung và nam lãnh thổ Đài Loan, những khu vực bao gồm các đơn vị bầu cử mà đảng KMT cầm quyền đang thua sút đảng đối lập DPP (Dân chủ cấp tiến). Giáo sư này nói: “Chính người giàu ở Đài Bắc hưởng lợi từ giá nhà cao. Dòng vốn đang đổ vào miền bắc Đài Loan, bởi vì nền kinh tế Đài Bắc liên hệ chặt chẽ với kinh tế Trung Quốc và thế giới. Dòng tiền này sau đó đi vào thị trường chứng khoán, và khi tạo ra lợi nhuận, nhà đầu tư mua bất động sản ở Đài Bắc. Kết quả là góp phần đẩy giá nhà đất lên trong những khu vực khác”. Theo Chang Chin-Oh, giá nhà giảm từ 30 – 40% là hợp lý, tuỳ theo vị trí.





