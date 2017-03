Đan Mạch lại tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng kinh tế

Tuy nhiên, chính phủ liên minh trung tả này nói họ vẫn tin rằng nền kinh tế của đất nước sẽ tăng trưởng 1,6% trong năm 2014.



Quốc gia Bắc Âu này đã rơi vào suy thoái và sau đó thoát khỏi tình trạng này khi giá nhà đất giảm gần 25% trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Kinh tế của Đan Mạch đã suy giảm 0,4% trong năm 2012 sau khi tăng 1,1% trong năm 2011.



Bộ Tài chính Đan Mạch cho biết, đất nước này đang trong "chu kỳ tăng trưởng yếu". Thâm hụt ngân sách năm 2013 của Đan Mạch đã giảm hơn một nửa xuống còn tương đương 1,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), nhưng có thể con số này sẽ nhích lên 2% GDP trong năm tới.



Đan Mạch, một trong những nước có lĩnh vực công lớn nhất thế giới, hy vọng sẽ giảm chi tiêu công xuống 56% GDP trong năm 2014, so với mức 56,7% năm 2013 và 58,3% năm 2012.



Các chuyên gia cho biết, GDP của Đan Mạch đã trì trệ kể từ giữa năm 2010 do chi tiêu nội địa và xuất khẩu đều yếu.



Hoạt động xuất khẩu của Đan Mạch sa sút, do bị tác động mạnh bởi nhu cầu yếu tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone).





Theo Vân Anh (TTXVN)