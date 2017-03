Dân Trung Quốc choáng với giá thịt lợn cao ngất

Người dân Trung Quốc chen chúc mua thịt lợn đông lạnh

Theo báo cáo của Chính phủ Trung Quốc công bố ngày 9/7, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, tăng mạnh nhất là giá cả thực phẩm, tăng 14,4%. Đáng chú ý trong nhóm lương thực, giá thịt lợn nhảy tới 57% so với cùng kỳ năm trước, “đóng góp” tới 1/5 tỷ lệ lạm phát của toàn tháng.Ông Qiao Yongyuan, chuyên gia phân tích tại CEBM tại Thượng Hải, khẳng định, việc giá thịt lợn ở mức cao tại Trung Quốc là yếu tố chính khiến lạm phát giá thực phẩm tăng. Theo ông, giá thịt lợn sẽ không sớm hạ bởi nguồn cung còn quá hạn chế.Ngay từ hồi cuối tháng 6, báo chí Trung Quốc đã cho biết, giá thịt lợn ở nước này trong tháng đã vượt kỷ lục năm 2008, thời điểm cuộc chiến chống lạm phát được coi là ưu tiên của Chính phủ Trung Quốc.Tờ Want China Times khi đó dự báo, chi phí thức ăn chăn nuôi và chi phí lao động tăng cùng với nguồn cung thấp, không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường có khả năng sẽ khiến giá lợn hơi và giá thịt lợn tiếp tục đứng ở các mức cao trong quý 2 năm nay và thậm chí có thể đạt mức kỷ lục mới vào nửa cuối năm 2011.Thịt lợn là loại thịt được dùng nhiều nhất và có tỷ trọng lớn trong chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc. Tờ China Daily hôm 21/6 dẫn lời ông Feng Yonghui, một nhà phân tích của trang web soozhu.com chuyên về thị trường lợn cho rằng, nguyên nhân khiến giá thịt lợn nhảy vọt là do giá ngô, một trong những thức ăn chính của lợn đã leo lên mức kỷ lục.Chi phí sản xuất cao hơn sẽ cản bước giảm giá của thịt lợn. Ước tính, mỗi con lợn trưởng thành cần 1.700 – 1.800 Nhân dân tệ để mua thức ăn chăn nuôi và trả phí lao động, tức là mỗi kg thịt lợn phải được bán với giá tối thiểu 20 Nhân dân tệ, thì người nông dân mới không bị lỗ. Tuy nhiên, thực tế, giá thịt lợn hiện cao hơn mức này nhiều.Ông Feng Yonghui cũng bác bỏ ý kiến cho rằng, nhập khẩu thịt lợn có thể giải quyết vấn đề nóng này. "Trung Quốc sản xuất gần một nửa sản lượng thịt lợn của thế giới, với 600 triệu con lợn nuôi, trong khi nước Mỹ, nước đứng thứ 2 thế giới về sản xuất thịt lợn chỉ có khoảng 100 triệu con. Nếu chỉ nhập khẩu hai hoặc ba triệu tấn thịt lợn thì chỉ duy trì được sức tiêu thụ trong nửa tháng".Theo các nhà phân tích nông nghiệp, tình trạng thiếu hụt thịt lợn ở Trung Quốc sẽ kéo dài tới năm 2012 vì số lượng lợn nuôi sụt giảm. Giá thịt lợn tăng sẽ khiến cho giá ngũ cốc cũng như rau quả tăng, bởi người Trung Quốc sẽ ăn rau quả nhiều hơn khi phải hạn chế tiêu thụ thịt lợn. Và điều này lại càng khiến lạm phát leo thang.