Đập thuỷ điện Xayabury: Hai điều chưa được bàn

Theo Tô Văn Trường ( SGTT)



Thứ nhất, Xayabury là đập dâng, không phải hồ chứa nên chỉ có tác dụng điều tiết ngày. Lưu lượng bình quân mùa khô ứng với mức bảo đảm 95% chính là lưu lượng phát điện. Dòng chảy phía sau đập Xayabury là cả đoạn dài về phía hạ lưu dọc đường sẽ được điều tiết lại cho nên không ảnh hưởng lớn đến dòng chảy ở đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, do là công trình mở đầu cho 11 bậc thang thuỷ điện tiếp theo ra đời thì tác động đến dòng chảy ở hạ lưu như thế nào là điều phía Lào cần phải có giải đáp trong bài toán phân tích hệ thống.Thứ hai là cần phải xét đến vấn đề an toàn hồ chứa liên quan đến động đất ở Lào. Do Lào chưa có mạng trạm quốc gia quan trắc các hoạt động động đất, nhưng ghi nhận nhờ mạng trạm quốc tế từ những năm 20 của thế kỷ trước trở lại đây cho thấy, Lào cũng không phải là vùng yên tĩnh về động đất. Trong đó phần bắc và trung Lào có tính hoạt động địa chấn cao hơn. Chỉ tính từ khoảng những năm 20 của thế kỷ trước trở lại đây, trên lãnh thổ nước Lào đã ghi được tám trận động đất có biên độ từ 6 – 6,8 độ Richter. Động đất từ 5 – 5,9 độ Richter do mạng trạm quốc tế ghi được cũng lên đến 18 trận.Sơ bộ đánh giá theo số liệu động đất nêu trên có thể thấy, vùng bắc Lào nguy cơ động đất mạnh mang tính phá huỷ là khá lớn. Tại đây tính hoạt động địa chấn cũng tích cực hơn nhiều so với phần đông nam nước Lào. Tại phần đông nam chưa ghi được trận động đất nào đến 6 độ Richter. Do cho đến nay trên lãnh thổ nước Lào các nghiên cứu về đứt gãy hoạt động và nghiên cứu địa chấn kiến tạo còn rất hạn chế, bởi vậy việc liên kết hoạt động địa chấn với các đới đứt gãy như vừa nêu trên cũng còn mang nhiều yếu tố dự đoán. Hơn nữa, kết quả định vị chấn tiêu động đất ghi được bởi mạng quốc tế theo mô hình truyền sóng toàn cầu áp dụng cho từng vùng cụ thể vẫn có thể chịu những sai số. Kết quả dẫn đến tình trạng là: động đất xảy ra trong đới đứt gãy này nhưng chấn tiêu lại được xác định xảy ra trong đới đứt gãy khác là chuyện thường tình.Cho dù thế nào thì nguy cơ động đất mạnh trên lãnh thổ Lào vẫn tồn tại. Để phát triển kinh tế – xã hội một cách bền vững thì nước Lào không thể không tính đến ảnh hưởng của động đất đến phát triển.Do ảnh hưởng của nguồn tài liệu tham khảo hoặc do sự không sẵn có của nguồn dữ liệu nền đáng tin cậy về nguồn tài nguyên lưu vực sông tổng thể và về quy hoạch dòng sông trong khu vực, khiến cho không tổ chức hay cá nhân nào có thể đưa ra dữ liệu bằng chứng cụ thể để có thể đưa ra kết luận thoả đáng. Cộng đồng các nhà khoa học trong khu vực cũng như quốc tế đã đề nghị lên kế hoạch triển khai các dự án nghiên cứu về hệ thống dữ liệu vùng, vượt ra khỏi phạm vi biên giới và chính quyền các nước để làm cơ sở phân tích đánh giá một cách định lượng, đề ra các biện pháp khai thác sử dụng tài nguyên nước sông Mekong một cách vững bền vì quyền lợi chung của tất cả các nước trong lưu vực sông Mekong.