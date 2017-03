Dầu New York mất giá trước thềm cuộc họp của Fed

Thị trường đang chờ đợi diễn biến cuộc họp hai ngày của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 30/7, và một số báo cáo kinh tế đáng chú ý sẽ được công bố trong tuần này như tình hình việc làm và giá nhà ở của Mỹ.



Chốt phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 9/2013 giảm 15 cent, xuống còn 104,55 USD/thùng. Trong khi đó, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn lại tăng 28 cent, lên 107,45 USD/thùng.



Gene McGillian, chuyên gia môi giới và phân tích thuộc Tradition Energy, cho biết hoạt động mua vào trên thị trường năng lượng đã bị hạn chế đáng kể sau khi Hiệp hội quản lý nhà đất quốc gia Mỹ (NAR) công bố báo cáo cho hay chỉ số về doanh số bán nhà chưa xây tại Mỹ trong tháng 6/2013 đã giảm 0,4%, xuống 110,9 điểm, so với mức tương ứng 111,3 điểm của tháng trước đó.



Tuy nhiên, giới phân tích nhận định rằng giá dầu tại thị trường Mỹ sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, do dự trữ dầu thô của nước này liên tục có xu hướng giảm trong vài tuần gần đây, cũng như tình trạng căng thẳng không ngừng leo thang tại Ai Cập.



Tới phiên giao dịch ngày 30/7 tại thị trường châu Á, giá dầu cũng đua nhau đi xuống, trước thềm cuộc họp chính sách sắp diễn ra của Fed, với hy vọng rằng những kế hoạch cụ thể đối với các biện pháp kích thích kinh tế sẽ được đưa ra tại cuộc họp lần này.



Mở cửa phiên, tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 9/2013 giảm 27 cent, xuống 104,28 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng hạ 13 cent, xuống 107,32 USD/thùng.





Theo Minh Trang (TTXVN)