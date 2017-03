Dầu Nigeria bị “rửa” ở nước ngoài

Báo cáo đăng trên trang web của Chatham House (http://www.chathamhouse.org) cho biết mỗi ngày trung bình 100.000 thùng dầu bị đánh cắp từ các đường ống tại châu thổ Niger, tương đương 5% sản lượng dầu của Nigeria. Các công ty dầu buộc phải đóng cửa nhiều hệ thống đường ống do hư hại. Do đó, Nigeria sản xuất ít hơn 400.000 thùng/ngày vì nạn trộm cắp và tình trạng đóng cửa đường ống.



Các băng đảng tội phạm Nigeria ăn trộm dầu rồi chất lên các sà lan chở tới bờ biển, chuyển số dầu đánh cắp lên các tàu chở dầu cỡ nhỏ. Các tàu nhỏ chở dầu ra khơi tới các tàu cỡ lớn. Đến lượt mình, các tàu cỡ lớn này chở dầu ăn cắp tới các nhà máy lọc hoặc kho chứa ở nước ngoài. Và các trung tâm tài chính tại Mỹ, Anh, Dubai (UAE), Indonesia, Ấn Độ, Singapore và Thụy Sĩ đã thực hiện việc rửa tiền bẩn thu được từ dầu đánh cắp.



Báo cáo cho biết phần lớn lượng dầu đánh cắp này bị tuồn sang các thị trường như Mỹ, Brazil, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia và vùng Balkan. Tổ chức Chatham House khẳng định tiền bẩn từ dầu bị đánh cắp chảy vào túi nhiều chính trị gia ở Nigeria. Do đó đến nay chính quyền Nigeria chưa hành động quyết liệt để ngăn chặn tình trạng chảy máu dầu.





Theo SƠN HÀ (TT)