Dầu thô rời xa hơn mốc 75USD

Đến đầu giờ chiều nay, dầu thô giao tháng 3 giảm thêm 2 xu xuống 74,52 USD/thùng trong giao dịch điện tử trên sàn New York. Cuối tuần trước, dầu hợp đồng này đã mất tới 1,54USD, xuống 74,54 USD/thùng.



Trong khi đó, dầu sưởi giao tháng 3 tăng 0,48 xu lên 1,9464 USD/gallon. Xăng giao tháng 2 tăng 0,5 xu lên 1,9707 USD/gallon. Tại London, dầu thô Brent giao tháng 3 tăng 9 xu lên 72,92 USD/thùng.



Chốt phiên cuối tuần trước, thị trường chứng khoán Mỹ đổ dốc mạnh. Cổ phiếu tất cả các nhóm ngành giảm điểm, trong đó nhóm ngành sản xuất hàng hóa nguyên liệu giảm 1,96%, năng lượng giảm 2,21%, y tế giảm 2,29%, công nghệ giảm 3,29%.



Chỉ số S&P 500 giảm 2,2% xuống 1.091,76 điểm tại thị trường New York, mức hạ mạnh nhất kể từ tháng 10/2009. Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 216,9 điểm, tương đương 2,1%, xuống 10.172,98 điểm.



Mức giảm của chỉ số S&P 500 trong 3 ngày giao dịch cuối tuần qua là lớn nhất tính từ khi chỉ số này rơi xuống mức đáy trong 12 năm thiết lập vào tháng 3/2009. Nguyên nhân là do các báo cáo kết quả kinh doanh đầy thất vọng và động thái thắt chặt quản lý ngân hàng của Tổng thống Obama.



Trước đó, Tổng thống Obama đã kêu gọi hạn chế quy mô và hoạt động của các tổ chức tài chính như một cách giảm thiểu các hoạt động kinh doanh rủi ro, ngăn một cuộc khủng hoảng tiếp theo. Dự thảo này đang được Quốc hội Mỹ xem xét. Các ngân hàng sẽ bị cấm tham gia các hoạt động kinh doanh rủi ro, sở hữu các quỹ đầu cơ, quỹ chứng khoán.



Dự kiến, trong tuần này sẽ có thêm các báo cáo doanh thu từ các hãng, tập đoàn lớn như Microsoft Corp., Apple Inc. và Procter & Gamble Co. Những báo cáo này sẽ làm sáng tỏ hơn các hoạt động kinh tế và xu hướng giá dầu thời gian tới, Victor Shum, nhà phân tích năng lượng thuộc hãng tư vấn Purvin & Gertz nhận định.





Theo Việt Hà (VNN/ AP)