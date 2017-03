Dầu thô rơi xuống dưới ngưỡng 100 USD mỗi thùng

Sáng cùng ngày trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 8/2012 giảm 77 xu xuống 85,22 USD/thùng và giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 1,62 USD xuống 98,70 USD/thùng.



Theo nhà chiến lược hàng hóa hàng đầu của ANZ Research, Nick Trevethan, hoạt động sản xuất dầu thô tại Na Uy được nối lại sau khi Chính phủ nước này có biện pháp can thiệp nhằm chặn đứng cuộc đình công của công nhân dầu mỏ đã nhanh chóng kéo giá dầu đi xuống trên khắp các thị trường.



Ngành dầu mỏ Na Uy cung cấp khoảng 2 triệu thùng dầu/ngày cho thị trường và việc Chính phủ can thiệp đã giúp chấm dứt cuộc đình công kéo dài suốt 16 ngày của công nhân dầu mỏ thuộc quốc gia sản xuất dầu khí lớn nhất Tây Âu này.



Đêm trước tại thị trường phương Tây, dầu mỏ tăng giá trước thềm cuộc đình công lớn của công nhân ngành dầu mỏ Na Uy và lúc đó ít có dấu hiệu công đoàn và giới chủ đạt được thỏa thuận vào giờ chót.



Chốt phiên 9/7 tại New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 8/2012 tăng 1,54 USD lên 85,99 USD/thùng và giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tại London cũng tăng 2,13 USD lên 100,32 USD/thùng.





Theo Trang Nhung (TTXVN)