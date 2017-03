Dầu thô thế giới mất mốc 80 đôla

Làn sóng bán tháo mặt hàng dầu thô đã cuốn trôi 3,3% giá trị của vàng đen trong phiên giao dịch đêm qua trên thị trường NYMEX, xuống giao dịch ở ngưỡng 79,97 đôla mỗi thùng - thấp nhất kể từ ngày 25/3. Thống kê trong 2 ngày qua, dầu thô đón nhận đợt điều chỉnh mạnh kỷ lục (7,2%) trong năm 2010. Hôm qua, Cơ quan năng lượng Mỹ cho biết, lượng dự trữ dầu thô của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng vọt 2,76 triệu thùng - mức lưu kho cao nhất kể từ tháng 6/2009. Tại London, giá dầu Brent biển Bắc bốc hơi 3,1 đôla (3,6%), xuống 82,61 đôla mỗi thùng.

Thị trường ngoại hối

bà Sri Mulyani Indrawati, Bộ trưởng Tài chính Indonesia, đã được bổ nhiệm Giám đốc điều hành WB.

hậu thuẫn cho đà giảm của vàng đen. Chỉ số phản ánh giá trị đồng đôla so với 6 đồng tiền chủ chốt khác trên thế giới, US Dollar Index nhảy vọt 87,1 điểm, lên 84,17 điểm, tiến sát mốc cao nhất trong hơn 12 tháng tại 84,307 điểm. Đồng đôla tăng nhanh ngay từ những phút đầu mở cửa và đợt sóng giảm ở giữa phiên đưa chỉ số này xuống mức thấp nhất trong ngày tại 83,75 điểm, nhưng sau đó lại bật mạnh trong phần lớn thời gian còn lại. Biên độ hoán đổi giữa đồng euro và đôla co hẹp 1,3%, xuống 1,2816 đôla. Những bất ổn tại khu vực Eurozone xoay quanh vấn đề nợ công lên đến đỉnh điểm sau khi ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cần nhiều hơn nữa những nỗ lực từ các phía nhằm ngăn chặn đại dịch "cúm nợ" đang có nguy cơ lây lan khắp châu Âu.Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert B.Zoellick, hôm 5/5, thông báoTheo thông tin từ WB, bà Sri Mulyani Indrawati sẽ chính thức đảm nhận chức trách tại WB từ ngày 1/6, quản lý các hoạt động của WB tại các khu vực Mỹ Latinh, Caribe, Trung Đông, Bắc Mỹ, Đông Á và Thái Bình Dương. Ngay sau khi có thông báo của WB, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cho biết, ông đã chấp thuận đơn xin từ chức Bộ trưởng Tài chính của bà Sri Mulyani Indrawati để bà nhận chức vụ mới tại WB.

Thêm tín hiệu chứng tỏ kinh tế Anh hồi phục vững. Hoạt động chế tạo ở Anh trong tháng 4 đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong 15 năm, làm gia tăng hy vọng nền kinh tế xứ sở sương mù đang hồi phục thực sự và ghi thêm điểm cho Công đảng cầm quyền của Thủ tướng Golden Brown ngay trước thềm diễn ra tổng tuyển cử. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, chỉ số phản ánh hoạt động sản xuất công nghiệp (PMI) trong tháng trước đã tăng lên 58 điểm, so với 57,3 điểm của tháng 3.



Sự khởi sắc của hoạt động chế tạo - một trụ cột của kinh tế Anh, phản ánh tình hình thuận lợi chung ở khu vực Eurozone và Mỹ. Đồng bảng Anh giảm giá mạnh giúp thúc đẩy xuất khẩu của các công ty chế tạo trong nước, sau khi số đơn đặt hàng mới đã tăng ở mức cao nhất trong sáu năm qua. Trong báo cáo thường niên công bố ngày 5/5, Liên minh châu Âu (EU) đã tăng gấp đôi mức dự báo tăng trưởng GDP của Anh trong năm nay lên 1,2%, nhờ tiêu dùng và đầu tư tiếp tục tăng.

Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (ITC) đã bỏ phiếu thông qua quyết định áp thuế chống bán phá giá ở mức cao nhất tới 99,14% đối với các sản phẩm thép ống Trung Quốc. Trước đó, ngày 5/11 năm ngoái, Bộ Thương Mại Mỹ đã ra thông báo, quyết định áp thuế chống bán phá giá ở mức 36,53% đối với 37 công ty thép của Trung Quốc, ngoài ra, một số công ty khác của Trung Quốc đã phải chịu mức áp thuế cao nhất là 99,14%. Đây là lần đánh thuế bổ sung trên cơ sở Bộ Thương Mại Mỹ ra tuyên bố áp thuế từ 10,69% tới 30,69% đối với sản phẩm ống thép nhập khẩu từ Trung Quốc hồi tháng 9/2009. Thống kê cho thấy, tổng kim ngạch thép ống mà Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc trong năm 2009 đạt 1,1 tỷ đôla, giảm mạnh so với mức 2,8 tỷ đôla trong năm 2008.

Al-Maktoum International Airport tại Dubai sắp được mở cửa dự báo sẽ là sân bay lớn nhất thế giới sau khi xây dựng xong, sẽ mở cửa ngày 27/6 tới nhằm chuyên chở hàng hóa và dự định sẽ đón nhận những hành khách đầu tiên từ mùa xuân sang năm. Giám đốc điều hành Dubai Airports, ông Paul Griffiths khẳng định điều này tại cuộc họp báo bên lề triển lãm Thị trường Du lịch Arập thường niên ở Dubai. Theo ông Griffiths, bộ phận nhà ga dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm nay và đi vào hoạt động vào khoảng cuối tháng 3/2011. Sân bay Al-Maktoum International Airport có 6 đường băng và có thể tiếp nhận 120 triệu hành khách sau khi được xây dựng xong hoàn toàn. Với hai sân bay, Dubai dự báo sẽ tiếp đón được 150 triệu hành khách vào năm 2030.

