Dầu thô tiếp đà giảm giá

Sau khi tăng nhẹ trong phiên giao dịch Mỹ ngày 11/8, sáng nay các hợp đồng giao dầu tương lai giao dịch tại châu Á lại quay đầu giảm 0,7%. Nhiều báo cáo cho thấy chỉ số niềm tin người tiêu dùng tiếp tục giảm và thâm hụt thương mại của Mỹ bị nới rộng hơn trong tháng 7, lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2008.



Giá hợp đồng dầu tháng 9 giảm 59 cent, còn 85,13 USD một thùng trong phiên giao dịch điện tử tại thị trường New York. Lúc 10h35 theo giờ Sydney, giá dầu nằm ở mức 85,31 USD một thùng. Dầu thô ngọt nhẹ tại New York tuần này đã giảm giá tới 1,8% nhưng giá vẫn còn cao hơn 13% so với năm ngoái.



Chỉ tính riêng tuần này, giá dầu đã có lúc tăng lên 85,97 USD một thùng nhưng cũng có khi giảm thấp tới 75,71 USD.



Dầu Brent giao tháng 9 tại London có giá 107,45 USD một thùng, giảm 57 cent. Hiện giá dầu Brent tại London và dầu thô tại New York chênh nhau 22,27 USD một thùng, cách xa mức kỷ lục mới lập hôm 10/8 này là 23,79 USD.



“Nguy cơ giảm giá dầu là kết quả của những biến động gây ra cho tâm lý khách hàng. Những mối lo về tình hình châu Âu và làn sóng nợ vẫn chưa kết thúc. Tình hình thế này khiến khách hàng bi quan về tình cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra", theo ông Ben Westmore, chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Nhà nước Australia tại Melbourne. Ông đã đưa ra dự đoán giá dầu Quý III đạt trung bình 98 USD một thùng.



BBC dẫn lời báo cáo của Bộ Thương Mại Mỹ cho biết, thâm hụt thương mại của Mỹ lên cao hơn nhiều so với mức dự đoán của các chuyên gia tài chính. Chỉ tính riêng thị trường Trung Quốc, giá trị xuất khẩu của Mỹ giảm 4,1 tỷ USD còn 170,9 tỷ USD trong khi nhập khẩu chỉ giảm 1,9 tỷ USD, giữ mức cao 223,9 tỷ USD. Như vậy, nhập siêu của Mỹ đối với Trung Quốc tháng 7 tăng 26,7 tỷ USD so với mức 25 tỷ USD của tháng 5.



Đối với các thị trường khác trên thế giới, mức nhập siêu đã tăng lên 53,1 tỷ USD trong tháng 7, vượt xa con số 50,8 tỷ USD của tháng 5. Bộ Thương mại cho hay đây là mức thâm hụt cao nhất trong vòng 32 tháng qua.





Theo Anh Quân (VNE)